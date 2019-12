Ecole Istiklal dâ€™Alger : DÃ©pouillement dans le calme

Il est 19h00, la cloche retentit à l’école primaire Istiklal, située sur la rue de la Liberté, à Alger-centre, signifiant la fin de l’opération de vote. Le chef du centre s’active, il passe dans chaque bureau, donne les dernières consignes aux assesseurs, toutes des femmes, présentes dans chaque bureau. La vigilance atteint son comble. Point d’agitation. Le calme règne. Tout le monde se prépare à l’opération dépouillement. L’école Istiklal est réservée aux femmes. On rencontre le chef du centre. On assiste au dépouillement dans l’une des salles de l’école où ne se trouvait aucun représentant des candidats. L’opération commence. Les assesseurs ouvrent l’urne et y retirent 25 enveloppes. La liste électorale comprenait 345 inscrits. On commence à ouvrir les enveloppe l’une après l’autre. Fait surprenant, les cinq premiers bulletins ont donné une voix pour chacun des candidats. Ensuite, c’est ne nom de Tebboune qui a le plus retenti (8 voix), suivi de celui de Benflis (4 voix), ensuite Bengrina (3 voix) et Mihoubi (3 voix) et enfin Belaïd (2 voix). Entre, temps, on enregistre cinq bulletins nuls. Les assesseurs peaufinent un PV sur le suffrage exprimé au niveau du bureau de vote qu’ils remettront au chef du centre. Tout s’est passé tranquillement à l’école Istiklal où les citoyens ont voté dans le calme et la sérénité.

Mohamed-Amine Azzouz