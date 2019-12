Centres de vote : 90% dâ€™Ouverture au niveau national

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a fait état de l'ouverture de 90% des centres de vote au niveau national dans le cadre du lancement du scrutin présidentiel, indiquant que l'opération électorale avait connu «une affluence acceptable» dans la majorité des villes algériennes. Dans une déclaration à la presse suite au lancement de l'opération électorale, M. Charfi a fait état de l'ouverture de 90 % des 13.295 centres de vote au niveau national. Concernant les bureaux de vote, le responsable a indiqué que «sur les 61.293 bureaux de vote, 5% seulement (près de 3.600 bureaux) ont connu quelques désagréments pour des raisons indépendantes de la volonté de l'ANIE qui s'emploie à trouver les solutions adéquates pour que le taux de bureaux ouverts atteint 100%». «Hormis certaines difficultés enregistrées dans quelques bureaux, la majorité des villes algériennes ainsi que certains centres et bureaux de vote ont connu de longues files d'électeurs», a-t-il soutenu. Plus de 500.000 encadreurs ont été mobilisés, dont 430.000 travaillent normalement, a fait savoir M. Charfi, ajoutant que les absents seront remplacés par les personnes mobilisées actuellement au niveau du centre. Concernant les représentants des candidats, il a indiqué que sur un total de 729 représentants de candidats, 430 ont rejoint les bureaux de vote, précisant qu'ils tardent généralement à se présenter et que leur forte présence dès le début du scrutin témoigne de «la vigilance des candidats à l'élection et leur souci de surveiller l'opération dans sa totalité». Par ailleurs, M. Charfi a fait état de la hausse du taux de participation de la communauté dans certains centres où des entraves avaient été enregistrées auparavant et qui n'ont enregistré aucun incident aujourd'hui, à l'instar du centre de Lyon (France) où le taux de participation s'est élevé à 10h00 à 11,63 %, ajoutant qu'il a atteint, à la même heure, 14,42% à Abu Dhabi et 15,81 % à Tunis.