Abdelaziz BelaÃ¯d : Â«UNE HALTE DÃ‰TERMINANTEÂ»

Le candidat à la présidentielle, Abdelaziz Belaïd a accompli à Hussein-Dey (Alger) son devoir électoral. Dans une déclaration à la presse au sortir de l’isoloir, le représentant du Front El Moustakbal a indiqué que cette consultation populaire constituait

une «halte déterminante» pour le pays et une opportunité

pour le peuple algérien de décider de son avenir. «Ce rendez-vous électoral représente un nouveau départ et un pas vers la République à laquelle aspire le peuple algérien et une occasion idoine pour que la jeunesse reprenne espoir», a-t-il ajouté.