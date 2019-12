QG de campagne dâ€™Abdelkader Bengrina : Une activitÃ© dense

"Nous avons mené une campagne au plus près des Algériens pour montrer la capacité de notre candidat à incarner une alternative en dehors de la sphère politique de l'ancien régime", a déclaré Abdelouahab Kalai, vice-directeur de la campagne du candidat Abdelkader Bengrina. Il estime que le scrutin s’est déroulé dans de "très bonnes conditions dans plusieurs wilayas". Pour leur part, scotchés à leurs mobiles, les membres de l'équipe de campagne sont à l'affut de toute information sur le déroulement du scrutin "Médéa, Sétif sont parmi les wilayas ayant enregistré le taux de participation le plus important", ont-ils soutenu.

Nous sommes au quatrième étage d’un bâtiment qui abrite le siège de la banque ACB, de Dely Ibrahim, à quelques mètres de la faculté des sciences économiques. A l'entrée, le grand portrait du candidat Bengrina souriant. Au même étage deux autres salles de "Studio et service informatique" et "section de la mobilisation féminin". Il est 11h 40 le QG est presque vide en ce jour de scrutin. Quelques journalistes profitent l'occasion pour consulter les premières estimations et autres infos d'actualité qu’ils réceptionnent sur leurs l téléphones. Vers midi, les dirigeants du Mouvement El Bina font leur apparition. On aperçoit Said Nafissi, Kamel Graba entre autres. Le candidat Abdelkader Bengrina vient d'accomplir son devoir à l'école primaire Ahmed Aroua à Bouchaoui, non loin de son QG. Les membres de l'équipe de campagne semblent soulagés que la campagne ait enfin pris fin "dans de très bonnes conditions". Sur la page officielle du candidat, les contenus sont publiés instantanément "Sawtek Amana", "Votez pour le candidat le plus honnête".

M. Tamim Badaoui président du bureau de la wilaya d'Alger avance quelques chiffres "à Bab Ezzouar il y a jusqu'à 12 h, plus de 6.000 votants, à Baraki, à Ain Naadja et Bachdjerrah respectivement 4.000 et 1.500 votants". "C'est un bon signe de haut niveau de conscience des Algériens" a-t-il ajouté."On a eu trois semaines de mobilisation impressionnante pour persuader les Algériens d'aller voter, et ensuite pour convaincre les électeurs de l'offre électorale de notre candidat qui est capable de conquérir le pouvoir et de l'exercer", déclare M. Abdelwahab Kalaï vice-directeur de la campagne.

"C'est cette aspiration là qui se traduit aujourd'hui dans les urnes" dit-on. "Quels que soient les résultats, nous ne sommes qu'au début du chemin, dans l’optique d'éveiller les consciences, pour bâtir ensemble notre pays".

Tahar Kaidi