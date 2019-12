QG de campagne dâ€™Abdelaziz BelaÃ¯d : ambiance des grands jours

Une ambiance des grands jours régnait, hier, au sein de la permanence électorale du candidat Abdelaziz Belaid, le plus jeune des candidats à l’élection présidentielle de ce 12 décembre.

Depuis en effet les premières heures de la matinée, les militants et sympathisants du front El Moustakbel se sont rassemblés dans l’enceinte du siège national du parti, situé à Kouba (Alger), et qui fait office pour la circonstance de quartier général (QG) du candidat. Chacun vaquait à l’une des tâches qui lui a été confiée et dispatchées la veille du scrutin. Toutes les minutes de cette longue journée de vote étaient vécues pleinement au sein de l’état-major du parti par les membres du staff électoral. Qui accroché à son téléphone fixe ou cellulaire, d’autres aux micro-ordinateurs, les membres de la cellule chargés du suivi des élections étaient tous aux aguets de la moindre information qui parvenait par les différents bureaux dispersés à travers le territoire national ou parfois même par de simples citoyens. Des allers-retours interminables sont effectués par les responsables du staff à travers les différents étages dont les murs sont décorés pour l’occasion de grandes affiches de couleur bleu et à l’effigie de Belaid qui, faut-il le signaler, était aux abonnés absents durant toute la journée, préférant se retirer pour suivre sereinement le déroulement des évènements et décortiquer par la même occasion les informations recueillies ici et là. Situé dans le hall, à l’entrée du siège, le distributeur de café et thé était lui très sollicité par les présents, pour se «booster» au vu de cette journée qui s’annonçait sans surprise longue et passionnante. Dans la grande salle de conférence, située au rez-de-chaussée, pas moins d’une cinquantaine de journalistes, caméramen et photographes y étaient rassemblés. Tous étaient chargés par leurs rédactions de relater l’ambiance électorale au niveau de cette permanence. Leurs matériel scrupuleusement installés, ils guettaient la moindre déclaration. Finalement, ni le président du front El Moustakbel ni un autre responsables ne viendront faire une déclaration aux journalistes. Par contre, le bureau du directeur de campagne, Boutbik Fateh, situé au 3e étage de cette imposante bâtisse, ne désemplissait pas des représentants des médias qui le sollicitaient à la recherche du moindre détail, de la moindre information. D’ailleurs, ce dernier a tenu à préciser, entre autres, que les représentants de leur candidats sont présent dans 80% des bureaux de vote et dans tous les centres de votre sans exception aucune. «Nous sommes présent également dans les bureaux de dépouillement et nous avons invité les citoyens à venir assister aussi (…) nous avons demandés à nos militants de sensibiliser de manière civilisé nos concitoyens sur la nécessité de participer à ce scrutin primordial pour l’avenir du pays», a-t-il expliqué. Il relèvera plus loin que quelques dépassements ont été enregistrés lors de ce scrutin, notamment dans les wilayas de Sétif et Tébessa.

Au four et au moulin, le porte-parole de Abdelaziz Belaid et son responsable communication, faisaient sans cesse la navette entre les trois étages du siège du parti. Ils ne manquaient toutefois pas, de faire des haltes pour venir échanger quelques propos avec les journalistes pour commenter le déroulement de cette journée de vote qui reste l’une des «plus importantes» dans l’histoire de l’Algérie indépendante, avec au bout «peut-être la naissance d’une Algérie nouvelle», une nouvelle République qui ouvrira les portes à la modernité et au développement.

Mohamed Mendaci