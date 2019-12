QG dâ€™Azzedine Mihoubi : au four et au moulin

Dans le quartier général du candidat Azzedine Mihoubi, sis au siège du RND (Alger), l’ambiance en cette matinée de vote est bon enfant. Chacun s’occupe d’une tâche bien précise. Et même s’il était encore trop tôt de pronostiquer quoi que ce soit, la ‘‘Mihoubi team’’ est persuadée de gagner cette élection. «La campagne électorale a été un bon indicateur qui nous laisse croire que notre candidat a toutes les chances d’être le nouveau président de la République», nous explique un membre de la cellule de communication, imité par son collègue qui estime que le programme électoral de Mihoubi fera la différence.

A peine la discussion terminée que nous apprenons la tenue d’un briefing du SG par intérim du Rassemblement national démocratique avec ses proches collaborateurs. Il est question de faire une première évaluation, quelques heures après le début du scrutin, et de se projeter sur la suite des événements pour tout ce qui est d’ordre organisationnel et structurel. Un quart d’heure plus tard, nous apercevons le candidat à la présidentielle, décontracté et visiblement confiant. Interrogé sur ce scrutin, il est catégorique. «Ce vote est l’un des fruits du mouvement populaire du 22 février dernier», a-t-il lâché non sans rendre hommage au rôle de la jeunesse algérienne qui a défendu «bec et ongles» son nationalisme. «Preuve en est, les jeunes ont répondu présents lors de cet événement et ils n’ont pas hésité à glisser l’enveloppe dans l’urne, notamment nos émigrés», s’est-il félicité. A cette occasion, Mihoubi affirme avoir constaté une participation remarquable des jeunes, «contrairement» aux élections précédentes qui étaient marquées beaucoup plus par une forte participation des personnes âgées. Et d’enchaîner : «Les élections sont pour l’Algérie, et non pour une personne. La voie du scrutin reste la seule et unique solution qui garantit la stabilité. Le scrutin permet d’éviter les secousses politiques qui visent les institutions de l’Etat, d’autant plus que le blocage constitutionnel ne sert personne. Il n’y a aucune solution satisfaisante à part la voie du scrutin». Concernant les agissements et les comportements qui dénaturent la démocratie dans certaines régions du pays, Mihoubi considère que les électeurs qui se sont rendus aux bureaux de vote sont une réponse «forte» à ceux qui espéraient le contraire. Le peuple choisira son président de la République en toute liberté. «Le moment de mettre en œuvre l’article 8 de la Constitution est désormais arrivé», a-t-il souligné avant de relever avec satisfaction le rôle de l’ANIE. L’Autorité nationale indépendante des élections a pris des engagements «responsables» pour garantir la «transparence» et «la crédibilité» de l’élection.

Nous prenons congé de Mihoubi pour rallier les différents services du QG. Sur place, on s’accroche à la moindre information en provenance des autres wilayas du pays. Certains ont les yeux rivés sur le téléviseur où on passe en boucle les images du scrutin. «A première vue, ça se passe bien, le taux de participation va sans doute augmenter crescendo. Tout le monde sait qu’en Algérie, par tradition, l’affluence sur les urnes se fait à partir de l’après-midi. Je suis persuadé que d’ici la clôture des bureaux de vote, le chiffre sera acceptable», nous affirme un militant du RND qui s’occupe de la collecte des infos en provenance de l’intérieur du pays. A propos justement des nouvelles, l’équipe de Mihoubi se dit sereine et calme et se félicite surtout des bonnes conditions dans lesquelles se déroule l’élection présidentielle. «A priori, les échos qui nous parviennent sont bonnes. L’essentiel est d’éviter toute sorte de grabuge ou autres scènes de violence, il y va de l’image de marque de notre pays car au final, et au-delà des candidats, c’est l’Algérie qui doit sortir vainqueur de cette joute électorale», a-t-il lâché avec lucidité.

Hichem Hamza