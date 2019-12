QG dâ€™Ali Benflis : Lâ€™effervescence Ã  son paroxysme

Le quartier général du candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, situé à Hydra (Alger), a connu, hier, une effervescence particulière. En effet, le staff de campagne était affairé au téléphone à récolter toute information à même de dégager une première tendance.

Outre l’équipe de campagne, les journalistes étaient, de même, collés sur leur smartphone et autres outils informatiques pour recouper l’ensemble des données en attendant une éventuelle déclaration des responsables de la campagne du président de ‘‘Talai El Houriyet’’.

Profitant d’un court moment de répit, une journaliste présente sur place a tenu à nous confier que l’Algérie vit un rendez-vous électoral passionnant tant nous ne savons pas dans quel sens le vent va tourner. «Nous sommes en contact permanent avec nos correspondants dans les quatre coins du pays et personne n’est en capacité de dégager une tendance», a-t-elle révélé.

De son côté, Riad Lahri, journaliste de la Chaîne 3 de la radio nationale, a tenu à participer à l’échange pour dire que depuis ce matin l’ensemble des équipes de la radio algérienne sont sur le terrain afin de faire vivre cette journée à l’ensemble des auditeurs. «Depuis 7h00, je scrute avec attention les réseaux sociaux pour pouvoir mesurer le pouls de la société», a-t-il précisé en faisant savoir, par ailleurs, qu’il est rivé sur les chaînes d’informations pour s’enquérir en continue du taux de participation.

Quelques minutes plus tard, Mohamed, un membre de l’équipe de campagne a fait son entrée dans la salle esquissant un sourire. S’approchant des journalistes, il nous a confié que certaines indications provenant de l’intérieur du pays sont positives pour le candidat de Talai El Houriyat.

Pour sa part, le directeur adjoint de la communication, Walid Abi Ayad, a affirmé que le stress est palpable au sein des équipes. «Je n’ai jamais été autant collé à mon smartphone. Nous sommes en train de récolter le maximum d’information émanant des centres de vote», a-t-il expliqué. Poursuivant ses propos, il a indiqué que le scrutin se passe, pour le moment, dans de bonnes conditions.

«Nous attendons la clôture des bureaux de vote afin de pouvoir faire un recoupage des procès-verbaux pour consolider les résultats au niveau national. Peu importe l’issue du scrutin, l’essentiel est que l’Algérie en sorte grandie», souhaite ce membre de la ‘‘Benflis team’’, révélant au passage sa «fierté» de pouvoir mettre ses compétences au service de la nation, d’autant plus, que cette élection présidentielle est «décisive».

Sami Kaïdi