QG dâ€™abdelmadjid Tebboune : Suivi attentif des opÃ©rations de vote

Un air d’optimisme et de confiance mêlé à une prudence, tel est le sentiment que nous avons ressenti, hier, au quartier général du candidat Abdelmadjid Tebboune.

En effet, et depuis les premières heures de la matinée, le siège situé a Tixeraïne (Alger) ne désemplit pas. Il est 14h30 et l’énergie et la force des membres de la direction de campagne de l’ancien Premier ministre sont toujours là. «Nous nous sommes préparés pour la circonstance. Nous savons que la journée sera longue et fatigante. Mais rien qu’à penser qu’au bout, nos efforts pourraient ne pas être vains nous motive et nous encourage davantage à ne pas baisser la garde», nous affirme Nadir, un jeune volontaire qui croit dur comme fer à la bonne étoile de Tebboune.

Bien agencée, la villa de quatre étages permet la mise en place des structures chargées de l’administration, de la logistique, et de la communication. «On se croirait, vraiment, dans une ruche, entre partisans venus en nombre, membres de staff ou simples sympathisants» présents pour défendre les idées de leur candidat préféré. «Le va-et-vient des journalistes de la presse nationale et internationale animent les lieux et suscitent la curiosité des habitants de ce quartier, d’habitude calme et paisible. Le dernier étage, il faut le dire, le plus animé. Et pour cause, il abrite la cellule de communication.»

Pas moins de trente jeunes étaient mobilisés pour suivre attentivement les opérations de vote. Ces derniers sont en contact permanent avec les bureaux de vote de l’ensemble des wilayas, les sonneries de téléphones et de fax ne cessent de retentir.» Tout un chacun s’affairait à accomplir au mieux la tâche qui lui était dédiée. Une organisation parfaite caractérise ce QG où l’on sentait que les gens sont plutôt optimistes, espérant que c’est le nom de Tebboune qui sortira des urnes, eu égard à son programme qui a visiblement séduit tous les présents.

Le responsable de la cellule de communication, Mohamed Laâgab, au four et au moulin, entre entretiens avec la presse et recueil des données liées à l’opération électorale évoluant sans cesse, semble bien gérer la situation tout en gardant son sang-froid, nécessaire en ces circonstances. Le professeur des relations politiques à l'université d'Alger affirme à cet effet que dans la matinée, le scrutin s’est déroulé dans des conditions «normales» et le taux de participation des citoyens est en progression «constante», même si de petits aspects négatifs sont déclarés ici et là, sans incidence toutefois. «Nous suivons avec un grand intérêt l’évolution de l’opération de vote à laquelle nous attachons une importance particulière compte tenu de ses enjeux», a-t-il déclaré.

En revanche, le responsable révèle que dans l’après-midi, des cas de dépassement ont été constatés au niveau de certains centres et bureaux de vote, notamment à Tlemcen et Guelma. «Des rapports ont été établis et transmis aux représentants de l’ANIE. Un député d’un parti, dont je tairai le nom, a incité les électeurs à voter pour leur candidat», a déploré Laâgab.

Suivant l’évolution du scrutin sur l’écran géant mis en place à cette occasion, un militant semble très optimiste et voit déjà son candidat élu demain président de la République. «On a le sentiment du travail accompli. Nous avons mené une campagne sur le terrain efficace grâce à l’implication forte de nos militants», a-t-il argué.

De son côté, Ahmed, un sexagénaire qui portait une casquette à l’effigie de Tebboune, semblait littéralement séduit par le personnage de l’ex-Premier ministre. Dithyrambique à son égard, le militant a rappelé le parcours «brillant» du politicien. «On ne s’improvise pas homme politique. Il n’est pas novice dans le domaine», a-t-il assuré, ajoutant que le candidat a présenté un programme séduisant. «On va l’accompagner jusqu’au bout», a-t-il promis, sûr de lui.

