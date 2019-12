HarcÃ¨lements Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Changement du lieu de vote pour des citoyens

La délégation de l’ANIE à Bordj Bou-Arréridj a décidé de changer le lieu de vote pour nombre de citoyens, suite à leur demande après avoir fait l’objet de «harcèlements», a indiqué le délégué, Seghir Guechi.

La même source a indiqué à l’APS que cette décision a été prise suite à «la demande des concernés qui n’ont pas pu exprimer leurs voix dans les bureaux où ils étaient inscrits, à cause des harcèlements d’opposants au scrutin» présidentiel.

Il s’agit d’habitants de la daïra de Djaafra, de la commune d’Ouled Brahem et de la localité de Béni Laalem, dans la commune de Tsamert, a-t-il précisé.

Les habitants de la daïra de Djaafra, qui compte les communes de Djaafra, El-Maïn, Colla et Tegreg et désirant accomplir leur devoir, ont été regroupés dans un grand centre de la commune de Medjana, tandis que ceux d’Ouled Brahem ont été dirigés vers El-Mehir et ceux de Béni Laalem vers le chef-lieu de commune, a indiqué Seghir Guechi, qui a relevé que le scrutin se déroule d’«une manière normale à travers les autres centres de vote de la wilaya».

Des citoyens ont organisé une marche pacifique au centre-ville, pour exprimer leur rejet à la tenue de l'élection, a-t-on constaté.