Alger : manifestation pacifique

Une femme âgée, un drapeau algérien autour de son cou, a versé des larmes en voyant des jeunes, des femmes, des vieux scander à haute voix : «Liberté», lors de la manifestation organisée, hier à Alger, par des citoyens qui rejettent l’élection présidentielle. En effet, de nombreuse personnes ont manifesté en début d'après-midi dans le calme, en présence des forces de l’ordre, déployées tôt le matin. Les manifestants, dont beaucoup de femmes, brandissaient des cartons rouges en signe de refus à ces élections, criant à l'unisson : «Makanch l’vote» (Pas de vote). «Pas de marche arrière, pas de vote, on ne s'arrêtera pas», ont crié les marcheurs, rassemblés à la place Audin. Les manifestants ont appelé à une grande marche aujourd’hui, «43e vendredi». Une enseignante, rencontrée à la Grande-Poste, affirme qu’elle-même n’est pas «contre le vote, mais contre la manière dont il est organisé». Elle a exprimé son entière solidarité aux détenus, appelant à leur libération. De son côté, une autre manifestante a dit son ras-le-bol et toute sa déception, soutenant que les revendications des Algériens sont légitimes. Les slogans habituels ont été, une nouvelle fois, criées par les manifestants notamment «Libérez les otages !» Pour donner à cette manifestation tout son sens pacifique, les participants ont scandé: «Nous sommes tous les enfants de ce pays, nous aspirons à construire une Algérie meilleure, libre et démocratique.»

M. A. Z.