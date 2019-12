Situation sÃ©curitaire : Aucun incident majeur signalÃ©

Le déploiement des services de sécurité, hier, et la présence des policiers et gendarmes, notamment en brigades mobiles et civiles, ont encouragé les électeurs à se rendre aux bureaux de vote et à accomplir leur devoir électoral.

C’est ce qu’ont confié plusieurs citoyens rencontrés. Des policiers en tenue de sortie, sous le commandement d’un officier, ont été mobilisés au niveau des bureaux de vote, dont des femmes, dans les centres prévus pour la gent féminine. Les concernés sont sans gilet par balles ni tenue d’intervention, afin d’éviter d’alarmer le citoyen, alors que des camions des Unités de Maintien de l’Ordre (UMO) et de la Police Judiciaire (PJ) ont été cantonnés sur les axes routiers et aux alentours des centres, afin d’assurer une intervention rapide. «Nous avions quelques craintes, notamment après les intimidations et agressions dont étaient victimes des électeurs à l’étranger. Mais la situation est maîtrisée et le vote s’est déroulé en toute sécurité», a assuré un père de famille, près d’un bureau de vote à Alger-Centre.

Au niveau du centre de vote de Youcef-Mechri à Belouizdad (ex-Belcourt), l’affluence était faible, le matin, à cause de tentatives de perturber le déroulement de vote par des individus qui barraient le chemin. Le renforcement du dispositif sécuritaire mis en place par des éléments de la Police judiciaire a eu son effet rassurant. Pour preuve, les électeurs étaient plus nombreux suite au redéploiement des policiers. «Des jeunes sont venus me demander de boycotter le vote avant de me traiter de cachiriste», regrette Issam, un jeune entrepreneur rencontré sur les lieux. À quelques mètres, au niveau de l’école Mohamed-Zekkal, des jeunes ont confié que l’interdiction de filmer à l’intérieur des centres de vote les a encouragés à voter en toute quiétude. «Avec les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des électeurs sont qualifiés de traîtres, alors que c’est un choix qu’on doit respecter, mais je ne peux pas tolérer qu’on me traite ainsi. Je suis venu avec mon frère et mon ami pour accomplir mon devoir par conviction», a raconté Samir, ingénieur dans un bureau d’étude. À Bentalha, au sud de la capitale, qui fut le théâtre d’attentats meurtriers durant la décennie 1990, ils étaient nombreux à se rendre aux bureaux de vote. Parfois en famille, à l’exemple de R. T.

«Je vote aujourd’hui pour la préservation de la sécurité et la stabilité du pays. Nous sommes, dans cette région, conscients des enjeux et dangers, et nous ne sommes pas près de revivre le même cauchemar», a-t-elle dit.



La police sur tous les fronts



À Bab El-Oued, un dispositif important a été mis en place, au niveau des Trois-Horloges. La responsable du bureau de vote au CEM Soumia (filles), Z. H., a mis en avant le rôle des services de sécurité dans le bon déroulement de l’opération. «Ils sont mobilisés depuis mardi soir pour assurer la sécurité des lieux, des organisateurs et des électeurs. Nous n’avons enregistré aucun incident», s’est-elle réjouie. Idem pour le chef du centre Cherif-Hadjam, à Gué de Constantine, qui a indiqué que les services de sécurité assurent également la sécurité des organisateurs qui étaient sur les lieux vers 6h. «Certains ont exprimé leur inquiétude face à une éventuelle agression ou saccage, mais tout s’est déroulé dans le calme», a-t-il dit. De même qu’à l’école Saâdi-Mariche, à la cité Hayet, où le responsable a mis en avant le travail de proximité des policiers mobilisés, notamment dans la prise en charge de citoyens n’ayant pas trouvé leur nom sur les listes électorales. Outre la sécurisation du scrutin et la gestion des manifestations anti-vote, dans la journée de jeudi dernier, au niveau de la place Maurice-Audin et à la Grande-Poste, les services de police étaient sur tous les fronts. Plusieurs familles ont profité de ce jour férié pour se rendre dans les espaces de loisirs et de détente. Aux Sablettes, un dispositif sécuritaire a également été mis en place, a-t-on constaté. D’autres équipes pédestres en civil ont été mobilisées sur les places publiques et au niveau des boulevards commerciaux, à l’instar de la rue Hassiba-Ben-Bouali ou du centre de la capitale, où l’on a enregistré un afflux dans les magasins et les fast-foods.

La lutte contre la délinquance urbaine et l’insécurité routière n’a pas, elle non plus, connu de répit. La vigilance était de mise pour déjouer toute tentative d’infiltration criminelle, profitant de la mobilisation des services de sécurité pour le scrutin.

Selon la cellule de communication de la DGSN, tout l’effectif de la police a été mobilisé. «La police travaille en étroites collaboration et coordination avec les autres partenaires», a indiqué la même source, tout en précisant que l’évaluation de la situation relève des prérogatives de l’ANIE. À l’exception des perturbations enregistrées dans les wilayas de Bouira, de Béjaïa et de Tizi Ouzou, le vote s’est déroulé dans le calme, sans violence, lors des manifestations pour le rejet des élections.

Neila Benrahal