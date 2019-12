Paris : Les retardataires aux urnes avant la fermeture des bureaux

A moins de deux heures de la clôture des bureaux de vote, à 19h00, les Algériens établis à Paris continuaient à se présenter aux urnes pour accomplir leur devoir électoral dans le cadre de la présidentielle, afin de choisir le candidat apte à gouverner le pays et le sortir de la crise politique qu'il traverse depuis plusieurs mois. Tout en exprimant sa satisfaction quant au bon déroulement du scrutin, le coordinateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour la Zone 1, Boualem Bourenane, a fait savoir que le dépouillement des bulletins de vote commencera juste après la clôture des bureaux. «Le dépouillement des bulletins de vote s’effectuera juste après la clôture des bureaux et ce, en présence du personnel d’encadrement, de représentants des candidats, des citoyens voulant participer à cette opération et également des médias accrédités», a-t-il déclaré. Le même responsable a souligné que conformément à la loi organique 19-07 du 14 septembre 2019 relative à sa création, l’ANIE est sommée de prendre toutes les mesures et dispositions garantissant le bon déroulement du dépouillement en toute «transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats».

Pour ce faire, le coordinateur de l’ANIE pour la Zone1 regroupant Paris, Créteil, Bobigny, Pontoise et Nanterre, a expliqué que les représentants des candidats peuvent disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral. Il a, également, précisé que le dispositif sécuritaire «important» mobilisé devant les sites diplomatiques jeudi, s'est fait à la demande des autorités algériennes consulaires et diplomatiques auprès des autorités françaises. Par ailleurs, au sujet d’une éventuelle tentative de fraude, le délégué de l'ANIE auprès du consulat général de Paris, Réda Mechri, a tenu à rassurer les ressortissants algériens, en mettant en évidence le système «anti-fraude» mis en place par l’instance indépendante. Dans ce sens, le chargé de communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ, avait rassuré les citoyens qu' «il n'y aura pas de fraude grâce aux nouveaux mécanismes reposant sur l'outil informatique et les technologies de pointe mis en place par l'ANIE pour préserver les voix des électeurs». «Ces outils innovants favoriseront l'impénétrabilité des procès-verbaux de l'ANIE et prémuniront davantage les résultats des élections», a-t-il insisté.



Effet inverse des tentatives de «chahutage»



Le scrutin présidentiel pour la communauté nationale établie à l’étranger s'est poursuivi normalement hier dans la zone 1 de Paris où les tentatives de «chahuter» la votation ont fini par produire un effet «inverse», le nombre de votants étant allé crescendo au dernier jour de l'opération électorale. Des électeurs affirmant n’ayant «jamais» voté, ont afflué en force vers les bureaux de vote, confiant s'être déplacés «en solidarité» avec ceux ayant été empêchés d'accomplir leur devoir électoral. «Où est cette démocratie dont ces manifestants se réclament? Je n’ai jamais voté, mais aujourd’hui, par principe, je vais accomplir mon devoir électoral en solidarité avec nos concitoyens», a déclaré Djamel, un trentenaire. «Ils appellent, au nom de la démocratie, au changement du système, à l’instauration de la justice et au départ de tous ceux qui ont fait partie de l’ancien régime, mais en parallèle, ils saccagent les urnes et agressent les citoyens notamment les personnes âgées», a fulminé de colère la jeune Nadia, confiant que même si aucun des cinq candidats ne l’a convaincue, elle votera quand même et ce, après avoir vu sur les réseaux sociaux des vidéos «choquantes» de personnes humiliées parce qu'elles voulaient simplement accomplir leur devoir électoral. Comptant 319.328 électeurs, la zone 1 de Paris couvre cinq circonscriptions consulaires avec 83.999 à Créteil qui comprend 8 bureaux de vote dont un délocalisé, 81.098 à Bobigny (12 bureaux de vote), 62.944 à Pontoise (14 bureaux dont 12 délocalisés), 51.258 à Nanterre (12 bureaux dont 5 délocalisés) et 40.127 à Paris (11 bureaux de vote dont 6 délocalisés).