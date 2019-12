CommunautÃ© nationale Ã  lâ€™Ã©tranger : Participation massive

L’opération électorale pour la communauté nationale établie à l’étranger s'est poursuivie, jeudi, dans la zone 1 de Paris, où les tentatives de «chahuter» le bon déroulement du scrutin ont fini par produire un effet «inverse», le nombre de votants étant allé crescendo en ce dernier jour de l'opération électorale pour élire un nouveau président de la République.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a assuré que le vote de la communauté nationale établie à l'étranger pour l'élection présidentielle du 12 décembre se poursuivait de « manière régulière » et « dans de bonnes conditions ». Mohamed-Chérif Belmihoub, membre de l'ANIE, a souligné que le vote de la communauté nationale établie à l'étranger, qui a débuté samedi dernier, se poursuit de « manière régulière » et « dans de bonnes conditions, conformes à la loi électorale ».

Précisant que l'ANIE n'a enregistré « aucune interférence » de la part de l'administration dans le processus électoral, le même responsable a indiqué, sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale, que « le taux de participation enregistré, mercredi à 16h00, au niveau de la communauté nationale établie à l'étranger a atteint les 20%». Selon des délégués de l’ANIE, les manifestations à proximité des bureaux de vote de Paris, pour l’empêchement, parfois même physiquement, des citoyens d'accomplir leur devoir électoral, ont « encouragé » des électeurs à se déplacer vers les bureaux de vote, bravant la grève générale des transports que connaît la France depuis une semaine.

Dans une déclaration à l’APS, Khaled Amara, délégué de l’ANIE au consulat d'Algérie à Créteil, s’est dit « satisfait » du nombre de votants qui, selon lui, « augmente de jour en jour » pour choisir un président de la République à même de diriger le pays et de le sortir de la crise politique qu'il traverse depuis plusieurs mois, malgré les «intimidations de manifestants regroupés devant la porte principale du consulat», a-t-il regretté. Pour lui, ce genre d’attitudes a mené certains concitoyens à accomplir, pour la première fois, leur devoir électoral dans le but de « répondre aux comportements indécents des opposants ». Mêmes propos tenus par la déléguée adjointe de l'ANIE, Fatima Chergui, sur le nombre de votants à quelques heures de la clôture des urnes, ce jeudi. Elle a fait savoir que les manifestations ont fait naître chez les électeurs une « volonté manifeste » de se rendre aux urnes pour accomplir leur devoir électoral, d’où l’enregistrement, a-t-elle fait observer, d’une évolution quotidienne du nombre de votants.

Pour mieux contrôler la situation, les services consulaires et l’ANIE ont décidé de renforcer, dès le deuxième jour du vote, la sécurité de ses bâtiments et le « rapatriement » de l'ensemble des bureaux de vote, délocalisés dans un premier temps.

Le total du corps électoral à l'étranger compte, quant à lui, un peu plus de 914.000 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. Outre les 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques, l'ANIE dispose de 8 coordonnateurs, répartis sur huit (8) zones géographiques, et de 27 délégués à l'étranger.

Synthèse A. Bentounés

M. Charfi : «Le taux a considérablement augmenté»



Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé que le taux de participation de la communauté algérienne établie à l'étranger à l'élection présidentielle du 12 décembre a considérablement augmenté pour atteindre, à 11h00, le taux de 7,52%. M. Charfi a révélé que le taux de participation de la communauté algérienne était de 11,63% à Lyon, de 14,42% à Abu Dhabi et de 15,81% à Tunis. Il a fait état de 729 représentants des cinq candidats présents au niveau des différents bureaux de vote à l'étranger, lesquels ont suivi de près l'opération de vote qui s'est déroulée à l'étranger et qui a débuté samedi dernier.