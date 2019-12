A lâ€™Ouest : Affluence apprÃ©ciable

Une affluence, pour le moins appréciable, des électeurs a été observée, dès l’ouverture des centres de vote, hier matin, à l’occasion de la présidentielle de 2019, dans les différentes wilayas de l’Ouest. Une augmentation sensible a été enregistrée au fil des heures, notamment à Oran, où les électrices et électeurs de toutes générations confondues se sont rendus aux différents bureaux de vote de la wilaya, pour accomplir leur devoir de citoyen et exprimer leur choix.

Ce fut principalement le cas des centres électoraux de Rouis-Rayah et «Aoumere-Hanifi, ouverts à Haï Chakib- Arslane et Hassan-Kouider, du quartier Haï Louz (les Amandiers). À sa sortie du centre de vote de Rouis-Rayah, de Haï Chakib-Arslane, Radouane Gherbi a indiqué que son souhait est de «voir la naissance d’une Algérie nouvelle et l’élection d’un président qui regroupera les rangs de tous les Algériens et dirigera le pays vers un avenir prometteur». Pour sa part, Mme Mokhtaria a qualifié sa participation de «devoir national en raison de la conjoncture que traverse le pays», tout en appelant à une forte participation des citoyens à ce rendez-vous pour assurer la stabilité du pays et un avenir radieux aux nouvelles générations. Par ailleurs, d’autres bureaux, à l’image de celui situé au niveau de l’école Toufik- Madani, de Haï Petit Lac, ou encore de la cité AADL (pépinière) et à Misserghine, ont connu, par contre, une affluence timide des électeurs, dans la matinée.

À noter, par ailleurs, que l’Autorité nationale indépendante des élections à Oran a été contrainte d’intervenir pour prendre en charge certains électeurs n’ayant pas trouvé leur nom dans les listes électorales au niveau des centres où ils avaient l’habitude d’accomplir leur devoir de citoyen. En effet, les 43 doléances émanant de citoyens ont rapidement été prises en charge par les agents de l’ANIE sur place. «La délégation de wilaya de l’ANIE a enregistré 43 doléances de citoyens qui n’ont pas trouvé leur nom sur les listes des électeurs dans certains bureaux de vote où ils avaient l’habitude d’accomplir le devoir électoral», faisant savoir que ce «problème concerne uniquement la commune d’Oran. Les plaignants ont été aussitôt orientés vers le service des élections au niveau de la commune d’Oran, placée sous l’autorité de l’ANIE, pour prendre en charge leurs problèmes», ajoutant que ces «citoyens peuvent accomplir leur devoir électoral de façon normale», a indiqué Mohamed Belaoune, responsable de l’Agence, soulignant au passage qu’Oran compte 1.053.564 électeurs, répartis à travers 296 centres et 2.425 bureaux encadrés par 18.000 agents. De leur côté, animés d’une grande détermination, les électeurs de la wilaya de Tissemsilt, Relizane, Tiaret, Mascara, Sidi Bel-Abbès ou encore Saïda se sont rendus en masse pour accomplir leur devoir électoral, dès l’ouverture des bureaux à huit heures. Tous aspirent à un changement et surtout à la stabilité du pays. À Tlemcen, où le corps électoral est estimé à 719.213 électeurs, répartis sur 388 centres et 1.946 bureaux, une affluence assez considérable a été notée aux premières heures du scrutin.

Principalement dans les quartiers populaires de Bel Horizon et Pasteur et les Cerisiers. À l’instar du jeune étudiant Allili, du quartier de Bouhanak, les votants ont fait part de leur optimisme de voir les choses s’améliorer pour le bénéfice du pays et du peuple. «Je m’appelle citoyen algérien et je vote pour l’Algérie. J’ai décidé de voter, cette fois-ci, car la conjoncture que traverse le pays est particulière. J’ai ressenti le devoir d’exprimer ma voix et de voter pour mon pays. L’Algérie est notre pays et nous n’avons pas un autre pays de rechange. Je garde l’espoir et la confiance en un avenir meilleur pour notre pays et sa jeunesse», a-t-il indiqué.

