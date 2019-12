A lâ€™Est : participation en hausse

La participation aux élections dans les wilayas de l’est du pays pour élire un nouveau président de la République était en hausse dans l’après-midi d’hier, selon le constat de journalistes de l’APS. Dans les centres de vote du centre de Constantine et les quartiers environnants, l’affluence des électeurs de tous âges était patente durant l’après-midi, ainsi qu’au niveau de la circonscription administrative Ali-Mendjeli à travers ses Unités de voisinage et les communes de la wilaya, en particulier les femmes et les jeunes. Dans la wilaya de Sétif également, les femmes se sont rendues nombreuses pour accomplir leur devoir électoral, notamment au bureau de vote des frères Chamseddine au centre-ville, où certaines ont confié à l’APS que ces élections constituent une «date cruciale dans l’histoire de l’Algérie» et qu’elles ont choisi le candidat qu’elles croient pouvoir diriger le pays durant cette période sensible. Le scrutin s’est également déroulé normalement dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, malgré le fait que certains citoyens n’aient pas trouvé leur nom sur les listes électorales des bureaux de vote où ils avaient l’habitude de voter, et où 6 interventions ont été enregistrées pour le délégué local de l’ANIE dans les centres d’Aïn Beida, Meskiana, Aïn Fakroun, Kasr Sbihi, Aïn Zeitoun et Berriche, par le biais du comité chargé des transports, qui a fourni le transport et l’aide pour assurer le transfert des électeurs concernés vers les bureaux de vote où ils ont été transférés en raison de la récente révision exceptionnelle des listes électorales. Dans la wilaya d’Annaba, le vote a connu une disparité du taux de participation des électeurs d’une région à l’autre, où la participation était modeste dans le centre-ville, alors qu’elle était «plus importante» dans les deux nouvelles zones urbaines, Boukhadra et Draâ Errich. Dans cette même wilaya, des agents de sécurité ont procédé à des interpellations de citoyens ayant voulu se rassembler sur le Cours de la Révolution et devant le Théâtre régional Azzedine-Medjoubi.

L’afflux des électeurs dans les bureaux de vote a également été enregistré dans les wilayas de Souk Ahras, Mila, Batna, Khenchela, Bordj Bou-Arréridj, M’sila, El-Tarf, Jijel, Tébessa et Biskra, dans lesquelles aucun incident susceptible d’entraver le déroulement du processus électoral n’a été enregistré.