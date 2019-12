Poursuite des Ã©lections dans 111 bureaux itinÃ©rants : Une forte aspiration Ã  un lendemain meilleur

L’opération électorale pour les zones éloignées et enclavées du pays a commencé, dès lundi dernier. Les électeurs des bureaux itinérants ont exprimé leur choix pour élire un des cinq candidats en lice pour la magistrature suprême. En sus des journées de mardi et mercredi, l’opération de vote s’est poursuivie hier dans de nombreuses régions du vaste territoire du sud du pays.

Faisant partie des 2.017.000 électeurs inscrits dans la région du Sud, dans 111 bureaux de vote itinérants, les électeurs de ces bureaux, appelés «nomades», ont traditionnellement participé massivement aux scrutins et, pour cette fois-ci, ils ont manifesté leur volonté à apporter leur contribution à l’édification de l’État de droit et à l’amélioration des conditions de vie dans le sud du pays.

Dotés de l’équipement électoral nécessaire pour permettre aux électeurs, dont les populations nomades et les personnels militaires, en tenue civile, de s’acquitter de leur droit civique dans de bonnes conditions, les bureaux itinérants étaient accompagnés de représentants des candidats en lice pour ces élections.

Les électeurs ont souligné l’importance de cette élection, considérée, selon eux, comme «le seul moyen démocratique de changement politique», en souhaitant que le futur président de la République œuvre à «une bonne prise en charge des préoccupations des populations des zones rurales et frontalières du pays, notamment en ce qui concerne le développement local, l’emploi et l’amélioration des prestations de santé». L’opération électorale s’est déroulée dans la sérénité, en présence de représentants des candidats et de l’ANIE.

Les agents chargés de l’opération, malgré le froid glacial marquant ces régions éloignées et désertiques du pays, empruntent des zones au relief accidenté et des pistes d’accès difficile, pour joindre les électeurs et leur permettre d’accomplir leur devoir national.

Mohamed-Chérif Belmihoub, membre de l’ANIE, a précisé que le vote des bureaux itinérants a enregistré un taux de participation enregistré dépassant les 30% jusqu’à mercredi à 16h.

Le chargé de la communication à l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Draâ, a affirmé récemment que l’opération de vote au niveau des bureaux itinérants dans le Sud a débuté et les caravanes de bureaux de vote itinérants se sont ébranlées vers toutes les régions concernées, ajoutant que les habitants de ces régions, notamment les nomades, «y participent massivement».

Lors d’une conférence de presse, M. Draâ a indiqué que l’ANIE avait réuni toutes les conditions et moyens nécessaires, en collaboration avec les services de sécurité et de l’ANP, pour tenir l’opération de vote dans de meilleures conditions et sa sécurisation, rappelant que l’organisation «relève des prérogatives de l’ANIE, alors que les forces de sécurité et de l’ANP assurent la sécurisation des caravanes, notamment celles qui parcourent des distances allant jusqu’à 400 km sur des chemins sinueux et difficiles d’accès aux électeurs».

Synthèse : A. Bentounés