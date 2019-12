Ouest dâ€™Alger : dans de bonnes conditions

«L’opération de vote se passe dans de bonnes conditions.» C’est ce qu’ont confirmé plusieurs chefs de centres et des citoyens rencontrés, lors d’une virée effectuée au niveau de Chéraga et dans différentes régions de la côte ouest d’Alger. Dans la matinée, les centres de vote relevant de la commune de Chéraga, qui ont ouvert à 7h30, leurs portes, pour accueillir les électeurs, ont connu une affluence remarquable. Les personnes rencontrées au niveau des différents établissements semblaient motivées pour exercer leur droit électoral.

Le droit d’élire un président à la tête du pays. Très enthousiaste, le chef du centre, qui était occupé à orienter les citoyens pour leur faciliter la tâche, nous a invités à faire le tour des salles pour constater par nous-même le déroulement du vote au niveau de ce centre. Rencontré sur les lieux, un ancien cadre de 6 3 ans, a déclaré : «Je vote pour l’Algérie.» Saïd, qui a voté dès l'ouverture de son bureau qui se trouve au niveau de l’école primaire Kaddour- Chaâllal, de la commune de Chéraga, dit lui aussi : «J’aime mon pays et voter, pour moi, c’est exprimer cet amour de la patrie.» Il s’est également dit soulagé d’accomplir ce devoir dans les meilleures conditions de calme et de sérénité.

Ce centre de vote, qui compte plus de 2.000 inscrits répartis sur 6 bureaux (3 pour homme et 3 pour femme), a connu, dès les premières heures, une affluence appréciable des citoyens, les jeunes notamment. L’ambiance était plutôt bonne dès le début de la matinée. «Aujourd'hui, j'ai voté pour élire le nouveau président de l’Algérie», dit Nazim, 28 ans, ingénieur en informatique, affirmant qu’il est de son devoir de le faire. «Cela fait plus de 10 mois que nous n’avons pas président, on ne peut pas continuer dans cette situation», a encore tenu à souligner le jeune ingénier qui aspire à un avenir meilleur pour le pays. C’est aussi l’avis de Hacen, qui déclare n’avoir manqué aucun rendez-vous électoral depuis qu’il est en âge de le faire.

«Je vote depuis plus de trente ans et à chaque scrutin, car c’est un acte citoyen», nous a confié ce retraité du secteur de l’Éducation nationale, qui a souligné l’importance de cet acte, et plus précisément dans cette conjoncture particulière. «Je suis pour le changement», a-t-il noté, ajoutant que «l’Algérie a été marquée, cette année, par plusieurs événements», le plus important étant, pour lui, «l’élection d’un président qui, dit-il, aura la responsabilité de prendre en charge les revendications du peuple».

Un peu plus loin, les électeurs de la côte ouest d’Alger ont été, également, au rendez-vous. Au niveau de la commune d’El-Hammamet, connue sous le nom de Bains Romains, ils sont 13.276 inscrits (7.220 hommes et 6.056 femmes), répartis sur 5 centres et 31 bureaux de votes aménagés à cet effet.

Selon le chef du centre El-Manar, situé à Cap Caxine, à quelques encablures de l’APC de Hammamet, l’opération de vote s’est déroulée normalement. Elle affirme que tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement de cette opération, précisant que le centre El-Manar compte 7 bureaux de vote, dont 3 réservés à la gent féminine.

Dans les bureaux, les permanenciers étaient tous présents. Chaque bureau est encadré par un président qui veille au bon déroulement de l’opération.

Le centre a connu un engouement particulier des électeurs, dans l’après-midi, où des femmes et des jeunes se sont déplacés pour voter. Une différence avec la matinée qui a été plutôt marquée par une affluence forte des personnes âgées et des retraités. Rencontrées sur les lieux, Nadia, Salima et Ouardia, toutes des voisines qui habitent le même immeuble, ont opté pour les urnes pour faire entendre leur voix. «On ne peut pas rester les bras croisés et laisser notre pays livré à un sort inconnu», fait remarquer l’une d’entres elles, ajoutant : «Il faut voter, et notre président ne peut sortir que des urnes.»

Au niveau de la même commune, à l’école primaire 1er-Novembre, Brahim, fonctionnaire âgés de 42 ans, a relevé l’importance de participer à cet événement qui marquera, selon ses termes, une nouvelle ère pour l’Algérie. «Je vote pour un avenir meilleur pour mes enfants», a-t-il martelé, ajoutant : «Je suis le petit fils d’un chahid. Mon grand-père a consenti jusqu’au sacrifice suprême pour que vive l’Algérie libre et indépendante. Je tiens à préserver cet acquis, et c’est pour cela que je viens voter», a-t-il souligné.

La même ambiance a marqué plusieurs établissements d’El-Biar, à l’image des centres Moulay-Henine, réservé aux femmes, et Ali- Hammoutene, pour les hommes, qui comptent respectivement 2.764 et 2.731 inscrits.

Kamélia Hadjib