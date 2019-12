Alger-centre : La population au Rendez-vous

Malgré tout ce qui s’était dit et tout ce qui a été rapporté, les élections ont eu lieu, comme prévu. Consciente de la conjoncture actuelle du pays, la population était au rendez-vous, hier, pour démontrer sa maturité et son patriotisme dans ce nouveau rendez-vous électoral décisif.

En effet, dès l’ouverture des bureaux

de vote à 8h, les citoyens ont tenu à marquer leur présence pour élire leur nouveau président.

Une petite virée au niveau de quelques bureaux de différents quartiers dans la capitale nous a permis de constater la situation. Nous nous sommes rendus au niveau des établissements Mohamed-Berkani, situé au boulevard Mohammed-V, Zineb-Oum-El- Massakine (ex-Saint-Elisabeth) et Meriem- Ouardia-Aziz, sis au boulevard Krim-Belkacem (Telemly), ainsi que Kheir-Eddine-Hassen-Khoudja, rue Duc-des-Cars, et l’établissement El-Mieradj, de la rue Larbi- Ben-M’hidi.

À l’entrée, les électeurs patientent tranquillement pour être orientés vers l’un des nombreux bureaux de vote.

Compte tenu du contexte politique et en dépit de certains écarts, tout le monde s’accorde à dire que le scrutin de ce 12 décembre constitue une étape «décisive» pour l’avenir de la démocratie en Algérie.

«C’est une élection qui devra aussi consacrer la souveraineté du peuple, lequel aura à choisir, en toute liberté et transparence, parmi les cinq candidats en lice», affirment, à l’unanimité, les électeurs qui estiment que se diriger aux urnes est la «seule» voie pour exprimer sa démocratie en vue de choisir le candidat qui représentera le peuple algérien, comme nous l’a affirmé S. M., un jeune cadre d’une société, tout en qualifiant l’étape que traverse aujourd’hui l’Algérie de «décisive».

Après une campagne électorale sans répit où tous les coups étaient permis, même s’il y avait des dépassements, les Algériens ont été au rendez-vous pour prouver que l’Algérie est un pays démocratique où la démocrate se pratique au quotidien.

Toutes les conditions ont été réunies et mobilisées pour réussir ce rendez-vous électoral qui est suivi par toute la communauté internationale, en témoigne le nombre de journalistes des médias de différentes nationalités, accrédités pour cet événement majeur. Les cinq candidats en lice ont mobilisé leurs troupes pour se déployer à travers les bureaux et centres de vote.

Sihem Oubraham