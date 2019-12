Est dâ€™Alger : vote dans le calme et en toute libertÃ©

Les électeurs étaient nombreux à se déplacer aux centres de vote, en ce 12 décembre 2019, pour élire le futur président de la République, a-t-on constaté du côté est de la capitale.

Un seul et même constat s’est, en effet, reproduit, lors des nombreuses haltes effectuées, à l’occasion de notre tournée effectuée à l’est d’Alger en ce jour décisif. Les Algériens ont voté en toute liberté. C’est le cas, notamment à Bab Ezzouar, à Dar El-Beida et à El-Mohammadia, où les gens sont sortis nombreux, parfois en familles ou entre amis, dans une ambiance des plus conviviales, en cette véritable fête démocratique.

L’opération, qui s’est déroulée dans un calme total, a certes débuté plutôt timidement, avant de «passer à la vitesse supérieure», dans l’après-midi, où il y avait, il faut le dire, beaucoup plus de monde.

Approchés, les citoyens de différentes tranches d’âge, qui n’ont pas souhaité toutefois qu’on les prenne en photo, ont souligné toute l’importance et l’impérieuse nécessité de voter. «Je suis venue voter pour mon pays», a affirmé une sexagénaire rencontrée dans le bureau de vote El-Djenina, situé à El- Mohammadia, une commune où l’on compte un nombre total d’électeurs de 49.189, soit 22.836 femmes et 26.353 hommes. Ici, il existe pas moins de onze centres de vote qui se déclinent comme suit : Zeyneb-Oum-El-Massakine, Centre El-Djenina, centre Baha, centre de la Mer Méditerranée, centre Mohamed-Abzar (hommes), centre Abzar (femmes), Kerrat-Nourreddine, Ayadi-Ahmed, Zerhouni-Mokhtar, centre El-Djamarik, ainsi que le centre des Douze Bureaux.

Nous empruntons ensuite la route pour aller du côté de Dar El-Beida, où la commune compte 37.259 électeurs inscrits, treize centres et 106 bureaux de vote. À Dar El-Beida, les centres de vote sont ceux de Seddiki-Zehaoui, Aïssat-Idir, Dar El-Beida (hommes), Dar El-Beida (femmes), Slimane-Amirat, la Nouvelle Nille, Krim-Belkacem, El-Djedida, Abane-Ramdane, centre mixte Salah-Eddine, centre Farida-Sahnoune, centre Les Rosiers, centre El-Hamiz (hommes) et centre El-Hamiz (femmes), nous a-t-on précisé sur place. Au centre Dar El-Beida (femmes), trois jeunes filles rencontrées ont tenu à venir entre amies. «Il nous faut un changement», a lancé l’une d’elles, avant d’ajouter : «Je suis venue accomplir mon devoir électoral pour élire celui que je considère le plus méritant des cinq candidats en lice à prendre les rênes du pays.» Son amie, la vingtaine à peine, qui l’accompagnait, a, quant à elle, souligné avec un large sourire : «On est là pour notre pays.»

Du côté de Bab Ezzouar, les votants étaient en force, en ce début d’après-midi. Il y avait surtout et particulièrement beaucoup de femmes qui sont sorties effectuer leur devoir électoral après s’être acquittées des tâches ménagères quotidiennes. «Je viens de finir toutes mes tâches ménagères et religieuses aussi. Maintenant, je viens accomplir mon devoir électoral et voter pour l’avenir de mes enfants. Cette situation n’a que trop duré. Il nous faut absolument à présent un président élu dont le nom sortira des urnes. C’est en effet au peuple algérien de choisir en toute liberté son futur président à travers cette élection présidentielle du 12 décembre», a relevé une femme approchée, âgée d’environ quarante ans. Et de conclure : «Qu’Allah Tout-Puissant puisse préserver notre cher pays.»

Il faut savoir que la commune de Bab Ezzouar compte 13 centres et 127 bureaux de vote, avec 68 bureaux dédiés aux hommes et 59 bureaux réservés aux femmes. Les électeurs y sont au nombre de 53.307 électeurs (25.233 électrices et 28.074 électeurs). En somme, ce que l’on peut dire, à l’issue de cette virée effectuée à l’est d’Alger, c’est que les votants étaient nombreux et que tout s’est déroulé dans le calme, mais que surtout, chacun a pu exprimer son choix, en toute liberté.

Soraya Guemmouri