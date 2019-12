Tipasa : Dans la sÃ©rÃ©nitÃ©

L’élection présidentielle s’est déroulée dans de bonnes conditions au niveau des bureaux de vote de la wilaya de Tipasa, avons-nous constaté de visu. Ces derniers ont commencé à accueillir leurs premiers électeurs dès l'ouverture du scrutin, à 8 heures, dans un climat serein, sans aucun incident pouvant entraver le déroulement de cette importante consultation.

Aux premières heures de ce scrutin, l'affluence était plutôt timide dans les lieux de vote du centre-ville, notamment de la part de la catégorie des jeunes, en dépit de la réunion de toutes les conditions organisationnelles et sécuritaires pour assurer un bon déroulement de ce scrutin. En revanche, les personnes âgées étaient présentes et ce sont elles, qui ont «ouvert le bal» tôt le matin.

Au niveau du bureau de vote ‘‘Boucetta Abdelkader’’, il y avait déjà foule à dix heures. «La situation dans laquelle se trouve le pays ne peut plus durer longtemps comme ça. Il nous faut un président pour prendre en charge les préoccupations de ce peuple», nous a affirmé Mohamed, un sexagénaire rencontré sur place, ajoutant «c’est justement pour cette raison que j’ai voté aujourd’hui et j’espère que le président qui sortira des urnes écoutera et répondra aux aspirations de nos enfants qui sortent chaque vendredi pour exprimer leur ras-le-bol».

Djelloul, 74 ans, rencontré au même centre de vote se dit un habitué de tous les rendez-vous électoraux. «Je le fais toujours très tôt et ce, depuis plusieurs années. Aujourd’hui encore je ne pouvais qu’être là», a lancé le septuagénaire, accompagné pour la circonstance de son petit-fils. Idem pour Ahmed, la cinquantaine, qui n’a pas, lui aussi, manqué cet événement. «J’ai décidé d’exercer mon droit. Avant j’ai hésité mais ce qui m’a convaincu d’aller voter, c’est l’ingérence européenne dans nos affaires. Oui j’ai voté pour barrer la route aux ennemis de notre pays, qui veulent semer la Fitna au sein du peuple algérien», motivant ainsi sa présence.

Comme à leur habitude, les femmes étaient également présentes, quoique avec une présence timide à l’ouverture du scrutin. Mais à partir de 10 heures, l’on pouvait constater une hausse de l’affluence. A l’exemple de Fatiha, 43 ans, enseignante universitaire rencontrée au sortir d’un centre de vote. Elle a souligné : «J’ai voté pour le président que je considère capable de sortir le pays de la crise. Mais quel que soit le président qui sera élu, j’espère qu’il va être à la hauteur des aspirations de ce peuple, de cette jeunesse magnifique et de ce grand pays», nous a-t-elle affirmé.

Pour leur part, les responsables des centres se sont attelés, tout au long de la journée, à orienter les électeurs dont certains semblaient perdus dans la recherche de leur bureau de vote. «Nous sommes là pour ça. Nous devons aider les électeurs, répondre à leurs doléances, leur expliquer le cas échéant comment se déroule l’opération de vote, du moins pour ceux qui l’ignorent, à l’image des personnes âgées», nous explique un encadreur.

Au cours de notre virée dans un centre situé en bordure de la ville de Tipasa, nous avons eu l’agréable surprise de rencontrer une femme enceinte venue exercer son droit électoral au centre de l'école primaire ‘‘Mohamed Benathmane’’. Après avoir glissé son bulletin dans l’urne, elle nous a déclaré qu'elle a voté pour que l'Algérie ait un président «légitimement élu», partant du constat que «cette situation ne peut plus durer» comme elle le précisera.

Le même constat a été fait à Hadjout, au niveau du bureau de vote ‘‘Ibn Badis’’ plus exactement où le scrutin se déroulait dans le calme et dans de bonnes conditions. L’affluence des votants était nombreuse dès les premières heures du début de matinée, nous a-t-on assuré.

Le même climat de sérénité a été enregistré lors du début des opérations de vote au niveau de la commune de Khemisti où les électeurs se sont dirigés en petits groupes dès les premières heures du scrutin. Il s'agit essentiellement de jeunes qui votent pour la première fois mais aussi et surtout des personnes âgées habituées à exercer leur droit constitutionnel, à l'image de Saïd, 74 ans, rencontré au centre de vote ‘‘Salah Lahcen’’ à Khemisti. «J’ai voté comme je l’ai toujours fait. Je n’ai raté aucun scrutin et aujourd’hui, mon pays a plus que jamais besoin de nous. Nous ne pouvons que répondre à cet appel», a-t-il affirmé, tout en essuyant une larme d’émotion.

Salima Ettouahria