Annaba : Dans la sÃ©rÃ©nitÃ©

Sérénité et responsabilité ont marqué hier, les élections présidentielles dans la wilaya d’Annaba. Ce sont comme d’habitude, en pareil événement important dans la vie politique du pays, que par petits groupes, les électeurs se sont rendus aux urnes. Dès 8 heures, une troupe folklorique a sillonné les artères et les quartiers de la commune en créant une ambiance festive. Cette ambiance ira crescendo dans l’après midi ou les bureaux et centres de vote ont accueilli la gent féminine et les jeunes qui ont pris l’habitude d’accomplir leur devoir électoral en fin de journée. Des électeurs et électrices rencontrés au sortir des bureaux et centres de vote de Abane-Ramdane et Ennasr ont exprimé le sentiment du devoir accompli et se sont montrés satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé et de la bonne organisation de ce scrutin qui, selon l’avis de certains d’entre eux, ouvrent des perspectives nouvelles pour la poursuite du processus démocratique engagé dans la pays. Comme les précédentes échéances électorales, ce sont les zones rurales qui ont enregistré en fin de journée, des taux de participation élevés au vote par rapport aux zones urbaines.

Le taux de participation enregistré au scrutin de près de 20,4% à quatorze heures une estimation qui nous a été communiqué par la coordination de wilaya de l’ANIE. Au total se sont 44.2494 électeurs et électrices qui ont été appelés hier, à Annaba pour glisser un bulletin dans l’urne, répartis sur 146 centres et 1.053 bureaux de vote et encadrer par 80101 personnes. Le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions grâce au dispositif mis en place.

Le souhait largement exprimé, est que ce rendez vous électoral important, permettra au pays de consolider sa stabilité et de se consacrer à la poursuite de la réalisation des grands chantiers de développement et le lancement d’autres.

B. Guetmi