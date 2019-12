Sidi Bel-AbbÃ¨s : Les zones rurales en force

Aucun détail n’a été négligé pour rendre efficace le dispositif organisationnel mis en place et permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir dans les meilleures conditions. 6.188 agents ont été mobilisés pour l’encadrement des 187 centres de vote pour accueillir les 467.798 électeurs inscrits à la suite de la réactualisation du fichier électoral.

52 magistrats ont été désignés pour veiller à la régularité de l’opération soigneusement préparée afin d’assurer une transparence totale du scrutin. Une cellule de presse a été installée pour communiquer régulièrement les renseignements sur l’évolution de ce scrutin. C’est dire que tous les moyens humains et matériels ont été déployés sous l’œil attentif des représentants de l’ANIE. Tôt donc dans la matinée, les citoyens se sont dirigés en masse vers les urnes pour exprimer leur choix avec un certain enthousiasme évocateur de l’attachement à la stabilité du pays. Le premier sondage fait état d’un taux de participation de 11,45% allant en progression. Dans les communes rurales la participation a été massive, faisant résonner la voix de l’Algérie profonde, celle d’un soutien au processus électoral.

Globalement, la population de la Mekkerra a répondu à l’appel de la raison pour faire valoir l’option, la consécration de la souveraineté du peuple par les urnes et la préservation des fondements de la République.

Elle fonde de grands espoirs sur l’ouverture d’une ère nouvelle guidée par les valeurs de l’authenticité et du mérite sans aucune exclusion, ni autre forme de marginalisation.

A. B.