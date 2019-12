BÃ©jaia : Le dÃ©roulement du scrutin empÃªchÃ©

L’opération de vote a été totalement empêchée par les citoyens dans les 52 communes de la wilaya. Tous les bureaux de vote ont été fermés et aucune opération n’a été signalée. Les citoyens qui ont passé toute la nuit de mercredi à jeudi dans la rue ont barricadé les portails d’entrée des centres de vote avec des barres de fer soudées et des murs en parpaing. Hier matin, des manifestants ont pris d’assaut les quelques centres ouverts à 8 heures, les urnes ont été détruites et les bulletins de vote jetés dans la rue. Une atmosphère fébrile régnait dans les communes. Au chef-lieu, qui compte 243 bureaux de vote, des citoyens se sont rassemblés tôt devant le siège de la wilaya, sur la place Saïd-Mekbel et face au bloc administratif où siège la délégation de wilaya de l’ANIE pour dénoncer ces élections et empêcher tout déroulement du scrutin.

A Oued Ghir, les 32 bureaux de vote ont été fermés ainsi qu’à Adekar et Seddouk. La wilaya compte 569.710 électeurs inscrits répartis entre 509 centres de vote, 1.705 bureaux de vote et 54 bureaux annexes. A 14h, les citoyens occupaient toujours la rue et les sites de rassemblement de la place Mekbel et le bloc administratif alors que des jeunes bénévoles ont nettoyé les rues, ramassant dans des sacs poubelle les bulletins de votes détruits. Par ailleurs, si les commerces, boulangeries et cafés étaient ouverts, les transports publics n’ont assuré aucune desserte urbaine.

