Belaid: Les Ã©lÃ©ctions, une halte dÃ©terminante

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'isoloir, le représentant du Front El Moustakbal a indiqué que cette consultation populaire constituait une "halte déterminante" pour le pays et une opportunité pour le peuple algérien de décider de son avenir."Ce rendez-vous électoral représente un nouveau départ et un pas vers la République à laquelle aspire le peuple algérien et une occasion idoine pour que la jeunesse reprenne espoir", a-t-il ajouté.Plus de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés jeudi aux urnes pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de cinq ans.Cinq candidats sont en lice dans cette élection, à savoir Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina. (APS)