M. Rabehi reÃ§oit lâ€™ambassadeur de Turquie : Ã‰largir les programmes de coopÃ©ration

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a reçu hier à Alger l'ambassadeur de Turquie, Mehmet Poroy, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Lors de l'entretien, les deux parties ont exprimé leur «satisfaction» quant aux «relations fraternelles» entre les deux pays ainsi que la nécessité de les développer davantage. M. Rabehi a mis l’accent sur la «disponibilité de l'Algérie d'élargir les programmes de coopération culturelle qui puisent leur essence dans les relations historiques solidement enracinées». Il a ajouté que les deux pays «ont en partage un riche legs historique, favorable à la consolidation et à la promotion culturelle bilatérale», souligne-t-on.

De son côté, le diplomate turc a exprimé la volonté de son pays à poursuivre et à entretenir cette coopération «très étroite» et s'est félicité du «rôle positif de l’Algérie» dans le renforcement de ces liens.