Bulletin de vote fixe : LibellÃ© et caractÃ©ristiques

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a fixé le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote, en prévision de la présidentielle du 12 décembre 2019, et ce, par décision publiée dans le Journal Officiel (JO).

Ainsi, selon les dispositions de la décision du 24 novembre 2019, il est notamment stipulé que le bulletin de vote comporte les indications nominatives, la photo ainsi que la date du scrutin, et, en cas de second tour, y inscrire cette mention.

S'agissant des caractéristiques techniques, il est notamment souligné que le bulletin soit de couleur Offset blanc, d'une

longueur de 160 m, d'une largeur de 110 mm, d'un grammage de 80 grammes et de couleur noire au recto. Outre l'indication «République algérienne, démocratique et populaire» devant être portée sur le bulletin en corps 22 gras, la réglementation énonce que l'indication d'«Election présidentielle du 12 décembre 2019» soit portée en gras 30 maigre, alors que la photo d'identité du candidat doit être «imprimée dans un cadre de dimension 50 mm x 55 mm».

Le nom, prénom et éventuellement le surnom en langue arabe doivent, quant à eux, être de caractère imprimerie et en corps 32 gras et doivent être portés également avec le même caractère (imprimerie) et en corps 16 maigre.

La décision prévoit, pour le second tour, que le bulletin comporte «les mêmes caractéristiques suscitées, avec rajout de la mention second tour, en dessous de la date et de l'année, en imprimerie et en corps 28 maigre». Enfin, la décision convie les délégations des wilayas ainsi que celles des représentations diplomatiques ou consulaires de l'ANIE à «assurer l'envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l'ouverture du scrutin».