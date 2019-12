Comportements irresponsables contre des journalistes, ARAV : Â«contraires Ã  la libertÃ© dâ€™expressionÂ»

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a dénoncé, hier dans un communiqué, certains comportements «irresponsables» contre des journalistes, dans l'exercice de leur fonction de service public d'information et certains bureaux de vote, affirmant que de tels comportements sont contraires aux principes de démocratie, de liberté d'expression et du Hirak populaire pacifique. «L'ARAV dénonce certains comportements irresponsables d'individus contre des journalistes dans l'exercice de leur fonction de service public d'information et certains bureaux de vote», a indiqué le communiqué, précisant que «ces comportements sont contraires aux principes de démocratie, de liberté d'expression et du Hirak populaire pacifique qui a donné au monde une image honorable sur la civilité et le civisme du peuple algérien. L'État de droit repose essentiellement sur la démocratie et le droit de chaque citoyen à exprimer librement ses opinions et ses positions, selon ses propres convictions, dans le respect mutuel et le rejet de tout comportement violent contre les personnes et les biens, principes consacrés ces derniers mois par le Hirak populaire pacifique, grâce à l'engagement des institutions de l'État, dont l'Armée nationale populaire (ANP) et son Commandement éclairé à accompagner et à préserver ce pacifisme», a souligné la même source. Pour l'ARAV, cette élection présidentielle constitue «la meilleure et unique solution» pour faire sortir l'Algérie de la crise, estimant que «le scrutin du 12 décembre, comme réitéré lors de la campagne électorale et par les dirigeants de l'État et ses institutions, est la voie vers le changement escompté, dans le cadre de l'instauration d'un État de droit dans la nouvelle Algérie, une Algérie indépendante et souveraine».