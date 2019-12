Un processus historique

L’Algérie élit aujourd’hui son huitième président de la République depuis le recouvrement de l’indépendance.

Ce scrutin consacre l’aboutissement d’un processus électoral mis en branle le 15 septembre dernier, date de la convocation du corps électoral par le chef de l’État Abdelkader Bensalah, sur proposition émise quelques jours auparavant par le chef d’état-major de ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. Au vu de la conjoncture dans laquelle il intervient, sur fond de mouvement citoyen du 22 février marqué par des manifestations pacifiques prônant le changement, la présidentielle d’aujourd’hui constitue cet événement majeur de la Nation qui est aussi porteur de beaucoup d’espoirs.

Ceux-ci s’articulent en termes d’instauration d’une nouvelle République où la souveraineté du peuple sera consacrée à travers la mise en place d’un système de gouvernance démocratique devant consolider les fondements d’un État de droit, d’une justice indépendante et l’optimisation de la prise en charge des préoccupations des citoyens.

En d’autres termes, ce qui est attendu des urnes, c’est surtout de provoquer une réelle rupture avec les dérives du régime déchu dans le sillage duquel d’ex-hauts responsables étaient impliqués dans de scandaleuses affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics.

Des revendications somme toute légitimes, à propos desquelles le peuple n’a jamais lâché du lest, mais qui ont bénéficié aussi d’un accompagnement très efficace de la part du Haut commandement militaire. Sa contribution à solutionner la crise politique, née de l’opposition à un 5e mandat pour le président sortant, a été salutaire, voire exemplaire, dans la mesure où c’est bel et bien sous la bienveillance de l’ANP que le mouvement citoyen n’a pas débordé de son cadre pacifique.

En effet, l’institution militaire, fidèlement accrochée au principe du respect du cadre constitutionnel, a réussi à mettre en échec les tentatives de certains cercles qui voulaient à tout prix que le pays sombre dans le vide institutionnel, synonyme d’un saut vers l’inconnu. Pour revenir au processus électoral pour une présidentielle intègre et crédible, celui-ci a été marqué en outre par le renforcement du cadre juridique relatif à l’organisation et à la surveillance des élections. Il a été procédé en effet dans ce cadre à une révision approfondie de la loi relative au régime électoral, comprenant désormais une série d’amendements substantiels, en réponse aux principales revendications exprimées par les manifestants lors de leurs marches pacifiques. Aussi, une nouvelle instance dotée de larges prérogatives en matière de supervision des élections a vu le jour.

Il s’agit de l’Autorité indépendante des élections (ANIE) au profit de laquelle ont été transférées toutes les attributions des autorités administratives en matière de préparation et d’organisation des élections.

Le processus électoral a suscité en outre un engouement manifeste en matière de postulants à la magistrature suprême. Ils étaient, rappelle-t-on, au nombre de 143 auxquels l’Anie a remis un total de 10 millions de formulaires de souscription de signatures individuelles.

Des 23 dossiers de candidature déposés auprès de l’Anie, à l’expiration des délais de collecte de signatures, cinq seulement ont été validés par cette autorité. Il s’agit des dossiers présentés par le secrétaire général par intérim du RND, Azzedine Mihoubi, du président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, de l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, du président de Talai’e El-Hourriyet, Ali Benflis, et du président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd. Exemplaire a été également la gestion du processus électoral telle que assuré par l’Anie ayant procédé à l’assainissement du fichier électoral dont le nombre dépasse les 24 millions d’électeurs, en sus de la mise en place d’un système informatique ultramoderne de surveillance des élections.

L’heure du changement a donc sonné, à la faveur de la présidentielle qui se tient aujourd’hui dans des conditions parfaites d’encadrement et d’organisation, avec une batterie de mesures sécuritaires décidées par les services concernés, notamment l’ANP, qui a tenu l’engagement d’accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement.

Karim Aoudia