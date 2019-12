Eclairage : Une nouvelle AlgÃ©rie

La voie d’une Algérie renouant avec les valeurs novembristes est toute tracée. Elle en appelle, comme à toutes les étapes historiques majeures de son existence, à la conscience populaire pour tracer les jalons d’un avenir aux horizons prometteurs pour tous ses enfants injustement privés du rêve algérien porteur des idéaux de liberté, de progrès et de dignité violés par un régime autoritaire. «C'est un devoir sacré et un legs précieux qui nous incombe tous, peuple et armée, afin de rester fidèles aux incommensurables sacrifices consentis par nos vaillants chouhada, au service de l'Algérie qui restera grande et digne à tout jamais avec l'aide d'Allah», a souligné le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, dans une allocution prononcée au Commandement de la Gendarmerie nationale.

Il y a tout lieu de croire aux vertus de cette Algérie grande et digne marquée du sceau de l’union sacrée du peuple et de son armée déterminée à éradiquer les racines de la corruption et à barrer la route aux aventuriers de tout acabit et aux nostalgiques de l’Eden perdu. A l’épreuve des urnes rédemptrices, elle en sortira encore plus grande, sous le poids de l’histoire et des sacrifices des aînés. Le moment est assurément propice pour se rappeler à bon escient les manifestations pacifiques du 11 décembre 1960 sauvagement réprimées et dont on fêtera, à la veille de la présidentielle, le 59e anniversaire du soulèvement des dignes fils de l’Algérie combattante.

De Belcourt à Bab El Oued, en passant par les quartiers européens d’Isly (Larbi-Ben-M’hidi) et de Michelet (Didouche-Mourad) et de toutes les villes, le peuple en lutte contre la barbarie coloniale a porté haut l’étendard de la liberté ensanglantée.

«Ce peuple authentique, a indiqué le chef d’état-major, qui a vécu et souffert les affres du colonialisme tyrannique et a subi aux côtés de son armée les affres des années de braise.

Il a pu transcender les moments difficiles et obscurs de son histoire et ne manquera certainement pas de surmonter cette phase également».

Demain, le rendez-vous historique, conforté par les acquis du processus électoral consacrant la pluralité des opinions et le droit de manifester librement, traduit les exigences du «devoir national sacré» que l’armée s’est engagée à défendre, en édictant des instructions pour la sécurisation des urnes et la protection du droit de vote inaliénable.

A. B.