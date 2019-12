Bordj Bou-ArrÃ©ridj : 10.583 encadreurs

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a rendez-vous aujourd’hui avec l’élection présidentielle se déroulant dans un contexte particulier.

Le président de l’ANIE au niveau local, M. Guichi, qui nous a reçus a annoncé que le collège électoral est composé de 458.282 électeurs répartis à travers 354 centres et 1.259 bureaux de vote. Le président de l’ANIE, qui a assuré que toutes les conditions pour un déroulement normal du scrutin sont mobilisées, a précisé que le collège électoral a connu une augmentation de 4.900 personnes. Le nombre des centres et des bureaux de vote est resté quant à lui inchangé selon notre interlocuteur. M. Guichi, qui a annoncé également que 10.583 personnes encadrent l’opération, assure que les électeurs vont trouver toutes les circonstances nécessaires dont la sécurité et le transport pour accomplir leur devoir.

Il indique que l’Autorité a pris les mesures nécessaires pour que leur choix soit préservé.

Il a noté aussi que les droits des candidats sont aussi défendus. Nous avons reçu les accréditations de leurs représentants au niveau des bureaux de vote, a-t-il indiqué par la même occasion. Notons que ces bureaux qui sont dotés des outils de communication sont reliés à l’ANIE qui se chargera dans un deuxième temps du recueil des PV et ensuite du dépouillement préalable à l’annonce des résultats.

F. D.