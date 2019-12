Sidi Bel-AbbÃ¨s : Transparence et Ã©quitÃ©

Toutes les conditions matérielles et humaines sont réunies pour le bon déroulement de l’élection présidentielle et son succès, synonyme de dénouement de la crise politique.

187 centres de vote totalisant 1.088 bureaux de vote pour accueillir les 467.798 électeurs que compte la wilaya, ont été aménagés et minutieusement encadrés. Sous le contrôle des membres de l’ANIE, l’organisation mise en place a obéi aux règles définies par cette institution pour observer les normes de transparence et d’équité dans ce suffrage. Aucun grief n’a été relevé par les représentants des cinq candidats assurément convaincus du dispositif arrêté.

Au-delà des voix qui se sont élevées çà et là pour le rejet de ces échéances, la population de la cité de la Mekkerra se rendra en masse sûrement pour accomplir son devoir et choisir librement son premier responsable. Des marches de soutien ont été organisées tout au long de la semaine par des citoyens avides de renouer avec une légitimité et de se concentrer sur l’essentiel pour le développement et la promotion de leurs conditions de vie.

Le mot d’ordre a été lancé par les manifestants qui devraient se rendre massivement le jour du scrutin en signe d’adhésion à un processus électoral. Dans les cafés ou les places publiques, cette œuvre est d’ailleurs saluée par le commun des habitants de cette partie de l’Algérie profonde comme pour s’identifier à sa ligne de conduite et exprimer sa reconnaissance dans son rôle de la préservation des fondements de la République. Au niveau des permanences des candidats, l’heure est à la sensibilisation pour sillonner les agglomérations et centres ruraux de la région et sensibiliser leurs populations.

C’est dire que le rythme est soutenu pour assurer un total succès à cette campagne nationale.

