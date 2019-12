Violences et atteinte Ã  lâ€™intÃ©rÃªt national : Oran : Condamnation Ã  une annÃ©e de prison

Le tribunal correctionnel d'Oran, de Cité Djamel, a prononcé, mardi dernier, une condamnation d'un an de prison ferme et 10.000 dinars d'amende à l'encontre de Kaddour Chouicha, vice-président de la ligue algérienne des droits de l'homme, pour «outrage et violence contre des fonctionnaires et institutions de l’Etat (art. 144 du code pénal) et exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l’intérêt national».

Les faits visés de cette affaire ont eu lieu lors du meeting du candidat à l’élection présidentielle Abdelaziz Belaïd, lorsqu'une quinzaine de personnes, dont Kaddour Chouicha, avaient été interpellées pour actes de perturbations, avant d’être relâchées dans la soirée. Le représentant du ministère public a indiqué que Kaddour Chouicha était «coupable des faits reprochés et a requis une année de prison ferme et 20.000 DA d’amende». Après les délibérations, Kaddour Chouicha a été condamné à un an de prison ferme et 10.000 DA d'amende.