SÃ©tif : 1.021.317 Ã©lecteurs attendus

Après une campagne marquée globalement par le respect mutuel et l’éthique qui ont prévalu entre les cinq candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre, lors de leurs différents meetings, mais aussi au niveau du travail de proximité qui a été déployé par les différentes directions de campagne, Sétif s’apprête aujourd’hui à aller à la conquête des urnes et contribuer ainsi à faire de ce rendez-vous historique une grande fête de l’Algérie.

Partout, à travers cette wilaya sur laquelle les 5 candidats tablent beaucoup, sachant le poids de son électorat, l’heure est donc à cette échéance qui constitue le sujet d’actualité et une préoccupation partagée par une large majorité d’électeurs qui s’apprêtent ainsi à accomplir leur devoir et répondre de manière ferme à tous ceux qui ne savent nager que dans les eaux troubles pour servir des intérêts occultes abondant dans le sens de division des rangs d’un peuple plus que jamais uni autour de sa patrie et de l’Armée nationale populaire digne héritière de l’Armée de libération nationale. Cette institution qui a préservé le pays de tout dérapage au moment où ses ennemis, ici et d’ailleurs, étaient à l’œuvre et fait qu’aucune goutte de sang de l’Algérien ne coule, accompagnant par la même de bout en bout le «Hirak» et ses revendications dans une formidable dynamique qui a bouleversé le monde et mieux, tous ceux qui se revendiquent être les «fondateurs» des droits de l’homme et de la démocratie. Ne dit-on pas qu’il n’y a de pire aveugle que celui qui ne veulent pas voir, nourris de surcroît par de la haine à l’endroit d’un peuple fière de ses valeurs et qui a arraché sa liberté au prix de lourds sacrifices. «Je pense que la meilleure manière de répondre a ceux qui pensent que le colonialisme a apporté ses bienfaits en Algérie, ceux qui gardent encore en travers de la gorge notre liberté et osent croire que l’Algérie est un terrain conquis et pire, ces eurodéputés qui oublient que cette patrie est arrosée du sang de ses martyrs, c’est d’aller en masse aux urnes pour dire leur attachement à Novembre glorieux et notre fidélité au serment prêté à nos glorieux chouhada. Nous voterons pour l’Algérie, nous voterons parce que la dignité et la patrie n’ont pas de prix», affirme Abdelwahab. Du côté de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections, on nous annonce que toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mises en place pour permettre à l’électeur de se prononcer dans les meilleures conditions. Rien donc n’a été laissé au fait du hasard et pas moins de 20.000 éléments sont mobilisés pour encadrer ces élections marquées par plus de 6.000 nouvelles inscriptions, attestant ainsi de l’intérêt qui est porté par les citoyens à ce rendez-vous. Dans une wilaya où les candidats et leurs représentants iront à la conquête de 1.021.317 électeurs pratiquement à proportion équilibrée entre les hommes (561.658) et les femmes (459.659), pas moins de 2.317 bureaux de vote ont été implantés dans les 60 communes au niveau de 618 centres. Dans ce contexte la commune de Sétif, chef-lieu de wilaya, vient en tête de file avec 52 centres et 436 bureaux de vote suivie de celle d’El Eulma avec 20 centres comptant 164 bureaux.

F. Zoghbi