Mohamed ChÃ©rif Belmihoub : Â«Voter est un acte de sauvetage de la nationÂ»

Membre de l’ANIE, Mohamed Cherif Belmihoub est revenu sur le vote qui a commencé pour la communauté algérienne établie à l’étranger, samedi dernier, et les bureaux itinérants, deux jours plus tard. «Nous avons la preuve aujourd’hui que l’opération s’est déroulée de manière très régulière et conforme à la loi», a-t-il affirmé, de passage, hier, sur les ondes de la radio nationale.

Concernant les préparatifs de cet événement, «L’invité de la rédaction», de la Chaîne III, a assuré que tout est fin prêt à 98% et admis qu’il reste quelques «réglages» dans quelques wilayas du centre où des problèmes surgissent encore, selon lui, citant, à ce propos, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, le nord de Sétif, le nord du Bordj Bou-Arréridj, où un nombre de mairies ont été fermées. «Pour pallier cette situation, nous avons prévu le redéploiement des bureaux dans certains communes, c’est-à-dire un recentrage des bureaux vers des lieux plus sécurisés», dit-il.

Pour M. Belmihoub, «ces élections sont l’aboutissement d’un processus politique pour un pays sans président depuis près d’une année». «La principale institution du pays n’a pas à sa tête un président légitime et conforme à la constitution. Ce processus politique ne peut pas continuer comme ça», a-t-il lancé. Et d’enchaîner : «Aujourd’hui, il faut reconstruire le système institutionnel et politique algérien. Ces institutions constituent l’amorçage d’un processus très long, celui de la reconstruction sur le plan politique des institutions publiques.»

«Voter, c’est beaucoup plus un acte citoyen pour sauver la nation d’une déchirure et d’une situation de violence qui peut aller crescendo», a souligné Mohamed-Chérif Belmihoub, qui qualifie le vote d’acte de sauvetage de la nation et d’amorce de construction. «En fait, il ne s’agit pas de voter uniquement pour la personne des candidats, mais c’est un enjeu lié au devenir de la nation et de l’État algériens», a fait observer l’expert en économie, ajoutant que «chacun est libre de choisir le candidat qui répond à son idéologie ou à ses convictions personnelles».

Et d’enchaîner : «Le Hirak est en place depuis le 22 février. C’est est un mouvement exceptionnel, salvateur et porteur d’espoir. Il a apporté beaucoup à l’Algérie et nous devons continuer dans cette dynamique, mais il faut réfléchir à des situations de sortie de cette démarche et de le canaliser, en lui donnant un contenu politique. Lui donner un contenu politique et institutionnel, c’est élire un président. Le Hirak se poursuivra pour des revendications et pour ouvrir les grands chantiers des réformes, à commencer par la Constitution.

Le Hirak a sa place dans le contexte algérien, et il n’est pas question de supprimer quoi que ce soit ou de l’interdire. Il est question de passer à une étape celle d’élection d’un président qui aura la lourde responsabilité d’ouvrir des chantiers qui ont été fermés pendant longtemps et dans lesquels le Hirak trouvera sa place.» Pour l’expert, «la politique est une somme de compromis pour avancer et pour accepter l’autre, pour discuter et trouver des consensus a minima et ne pas aller dans des approches radicales qui peuvent produire des ruptures pouvant être fatales pour le pays». «Les revendications du Hirak ont écrit une nouvelle page de l’Algérie, mais le temps est venu pour l’écrire noir sur blanc sur un document qu’on appelle la Constitution et dans d’autres documents fondateurs de l’Algérie nouvelle», a-t-il tenu à souligner, précisant que «toutes les revendications des principes démocratiques de l’État de justice sont des principes nobles et personne ne peut contester les revendications du Hirak».

Soulignant que toutes les garanties pour assurer la transparence du scrutin ont été prises, le membre de l’ANIE a indiqué que tout ce qui a été mis en place depuis le 15 septembre dernier à ce jour est pour garantir la crédibilité de ces élections, tout en mettant l’accent sur le rôle des électeurs de veiller, grâce à leur droit de surveillance, que le scrutin soit le plus transparent et le plus équitable, pour élire un président avec toute la légitimité qu’il faut.

