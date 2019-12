PersonnalitÃ©s nationales : respect des convictions des Ã©lecteurs

À la veille de l’élection présidentielle, dix-neuf personnalités nationales ont lancé un appel au respect des convictions des électeurs. Parmi elles, des figures bien connues, voire bénéficiant de respect et de considération certains, y compris parmi ceux opposés à la tenue du scrutin d’aujourd’hui.

C’est d’ailleurs à l’endroit de ces derniers que l’appel a été lancé, les invitant à «ne pas empêcher l’exercice par d’autres citoyens de leur droit à s’exprimer librement malgré les divergences d’approche et des positions politiques». Le message est on ne peut mieux clair et s’adresse, comme le précisent ses auteurs, aux «couches du peuple algérien qui continuent de refuser le déroulement d’élections dans les circonstances actuelles marquées par de vives tensions». Privilégiant la voie de la sagesse, dans le sens à éviter toute sorte d’incidents pouvant émailler l’opération du vote d’aujourd’hui, ils mettent en exergue ce qu’ils qualifient de «devoir de tout un chacun qui implique d’éviter tout dépassement et de ne pas répondre aux provocations d’où qu’elles viennent».

Les signataires, parmi lesquels l’on retrouve l’ancien chef de gouvernement Ahmed Benbitour, l’ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi, l’infatigable militant des droits de l’homme Ali Yahia Abdenour et l’avocat Mustapha Bouchachi, ont renouvelé leur attachement aux élections qui «constitueront un rempart contre toute ingérence étrangère».

«Nous avons œuvré et milité pour que les élections présidentielles constituent un espace rassembleur et la base de départ pour la construction d’une nouvelle vie politique qui consolidera l’unité nationale, rempart contre toute forme d’immixtion étrangère», ont il souligné.

Ainsi, ils appellent les partisans du Hirak à considérer le rendez-vous du 12 décembre comme une étape parmi d’autres, et que «le Hirak populaire traversera avec succès pour préserver son pacifisme après cette date, grâce à son degré de conscience et à son comportement civilisé». L’appel signé également par Ahmed Taleb Ibrahimi a aussi relevé la nécessité de faire preuve d’un haut niveau de retenue pour préserver la communion dans cette épopée rassembleuse par son pacifisme et son prestige large et avéré. «Elle doit rester le symbole de l’unité et de la résistance face à toute forme de division, de falsification et aux tentatives de semer les graines de la fitna et de la haine entre les enfants du même peuple», ont-ils écrit dans leur texte commun.

Salima Ettouahria