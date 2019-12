Le Calife gÃ©nÃ©ral de la Tidjania Ã  AÃ¯n-Madhi : Appel Ã  une forte participation

Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania à Ain-Madhi (Laghouat), Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi, a appelé les Algériens à une forte participation à l’élection présidentielle du 12 décembre.

Dans une déclaration à l’APS, le Calife de la tariqa Tidjania a souligné que la seule issue à la crise politique que traverse l’Algérie est d’aller massivement aux urnes, estimant que l’arrivée au pouvoir d’un président légitimement élu «est de nature à mettre fin à la situation instable que connaît le pays depuis plusieurs mois».

Il a salué, par ailleurs, la position de l’Armée nationale populaire qui a constitué «le véritable soutien au Hirak (mouvement) populaire», un Hirak pacifique qui, dit-il, a suscité l’admiration du monde entier «ne saurait se compléter qu’à travers le déroulement de l’élection présidentielle dans ses délais et dans le calme et la stabilité». Cheikh Mohamed Ben Ali El-Arabi a aussi mis l’accent sur la préservation de la cohésion de l’Algérie, dans sa diversité, soulignant qu’il n’existe aucune différence entre les Algériens, tant qu’ils sont unanimes sur la fidélité au message des Chouhada et la préservation de la Nation contre toute menace.