Le scrutin sous haute surveillance : Maintien de lâ€™ordre public et sÃ©curisation des espaces publics

Une stratégie sécuritaire a été mise en place à l’occasion de la tenue du scrutin, aujourd’hui. Une stratégie qui repose essentiellement sur la prévention et l’anticipation d’actes de troubles et de désordre public.

L'opération se tient, pour la première fois de l'histoire de l’Algérie, loin de toute intervention du ministère de l'Intérieur. Tous les services de sécurité sont mis en alerte, pour la sécurisation de cet événement majeur, qui se déroule dans un contexte particulier. Le dispositif sécuritaire prévu pour cette présidentielle est marqué par la mobilisation des unités de maintien de l’ordre, afin de déjouer toute tentative de déstabilisation. Les services de sécurité avaient déjà mis en échec, ces dernières semaines, des plans criminels de sabotage, alors que les détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives d’attentats terroristes à l’explosif, prévues durant les élections.

En effet, un important dispositif sécuritaire est déployé pour la sécurisation de l’opération de vote. Des policiers et gendarmes sont déjà sur place, depuis mercredi, au niveau des bureaux de vote, soit 24 heures avant le jour du scrutin pour l'élection du nouveau président de la République, a-t-on constaté dans plusieurs quartiers de la capitale. «Le dispositif est mis en œuvre, depuis 48h», a indiqué un officier supérieur de police.

Les éléments de police sont présents à l’intérieur, autour et devant les bureaux de vote, avec pour mission d'assurer la sécurité des agents des bureaux de vote et des électeurs. Ils sont instruits non pas seulement de cette mission, mais aussi pour contrôler le bon déroulement du scrutin qui se tient dans un contexte particulier, a-t-on précisé.

En outre, des patrouilles mobiles et pédestres de la Police judiciaire (PJ) sont fortement déployées, dans les lieux publics et les alentours des bureaux de vote. «Leur intervention ne sera nécessaire qu'en cas d'urgence et à la demande du chef du bureau de vote pour déjouer d’éventuels actes de troubles commis par des individus ou des groupes anti-vote», a ajouté notre source. En outre, des brigades motorisées et mobiles de la sécurité routière sont mobilisées, pour appuyer les barrages fixes le long des autoroutes menant à et en dehors d’Alger, équipés de détecteurs de métaux. L’unité aérienne de la Sûreté nationale a été renforcée, pour repérer du ciel tout mouvement suspect et coordonner avec les équipes sur terrain. A cela s’ajoutent les caméras de surveillance qui ont été installées dans des lieux stratégiques. Il en est de même pour la Gendarmerie nationale. Néanmoins, hormis la présence des gendarmes à l’entrée des bureaux de vote, des barrages fixes et improvisés sont dressés à l’entrée des axes menant vers la capitale pour filtrer le mouvement des véhicules, a-t-on constaté.

Du côté de la Protection civile, outre la mobilisation des agents et d’une ambulance médicalisée au niveau de chaque bureau de vote, les services techniques de prévention ont effectué des visites de sécurité afin de veiller à la conformité de ces lieux avec les normes de sécurité. «Des saccages et troubles sont enregistrés à chaque élection dans certaines wilayas. Le dispositif veille notamment à protéger les électeurs», a-t-on assuré à la GN. La présence des services de sécurité sera dissuasive, pour les éventuels fauteurs de troubles.

Le Haut Commandement de l’ANP a assuré « son entière disponibilité avec l’engagement de toutes les mesures sécuritaires afin de permettre au peuple algérien d’accomplir ce devoir national dans un climat de sécurité et de quiétude».

En effet, le chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah, a déjà donné instruction aux commandants de Régions et des Forces ainsi qu’aux différents corps de sécurité «pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s’acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité, car nous considérons que la concrétisation de cela nécessite que la condition sécuritaire soit assurée, car la sécurité est source d’espoir et de quiétude», avait-il affirmé. Il est à signaler que la campagne électorale s’est déroulée globalement dans le calme. Aucun incident majeur n’a été signalé.

Neila Benrahal