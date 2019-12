Bureaux itinÃ©rants, NaÃ¢ma : Dans de bonnes conditions

Naâma

Dans de bonnes conditions

Les électeurs parmi les populations nomades de la wilaya de Naâma continuaient d’affluer, hier, pour la seconde journée consécutive, aux bureaux de vote itinérants pour remplir leur devoir citoyen et élire le nouveau président de la République.

Le coordinateur de wilaya de la délégation de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de Naâma, Bendjedid Fethi, a indiqué que le scrutin se déroule dans de «bonnes conditions» au niveau des bureaux itinérants.

Pour sa part, le délégué de la commune de Naâma de la même Autorité, Habib Boudjemâa, a indiqué que le vote se déroule dans une «bonne ambiance».

Il a également relevé que toutes les conditions ont été réunies pour réussir ce scrutin et permettre aux résidents des zones éloignées et nomades d’accomplir leur devoir national en présence de représentants des cinq candidats en lice dans tous les bureaux itinérants.

Tôt hier, une affluence des électeurs des deux sexes a été relevée au niveau de ces bureaux. Des citoyens interrogés par l’APS ont fait part de leur optimisme et du sens de leur participation au scrutin, considéré «plus que nécessaire en cette conjoncture particulière que traverse le pays». Le bureau itinérant n°13 de la commune de Naâma regroupant 463 électeurs inscrits sillonne plusieurs localités pastorales comme Hirèche, Agla, Bekakra, Hadjrat Toual, M’cif et autres pour permettre aux citoyens de choisir leur futur président.

Les agents chargés de l’opération, malgré le froid glacial marquant la région, empruntent des zones au relief accidenté et des pistes d’accès difficile pour joindre les électeurs et leur permettre d'accomplir leur devoir national, a-t-on constaté.

Farid, un jeune de la localité de Hawd Darba, près du chef-lieu de wilaya, est catégorique : «Nous voulons élire un prochain président pour la stabilité du pays», soutient-il, confiant aspirer à élire un président qui «sera à la hauteur pour assurer la stabilité au pays et une vie décente aux populations des wilayas steppiques et à vocation pastorale».

Un éleveur de bétail de la région, cheikh Abed Benkhedda, s’est dit conscient de l’importance du rendez-vous du 12 décembre. «Nous devons nous rendre massivement aux urnes pour élire notre nouveau président, pour sortir le pays de sa crise et construire un avenir aux perspectives prometteuses», a-t-il opiné.

«Nous souhaitons élire un président intègre et compétent qui se sentira sensible de la situation des éleveurs et se préoccupera de régler leurs problèmes comme ceux liés à la hausse des prix des fourrages, aux risques des maladies menaçant le cheptel, aux coûts de l’énergie et la sécheresse sévissant dans la région ces dernières années», a-t-il ajouté.

D’autres électeurs, parmi les nomades de la wilaya, ont mis en exergue l’importance que revêt cet événement pour le devenir du pays et des générations aspirant à sortir de cette crise. Ils ont également appelé tous les citoyens à accomplir leur devoir électoral pour faire échouer toutes les manœuvres menaçant le pays.

La wilaya de Nâama compte 15 bureaux de vote itinérants avec 9.639 électeurs inscrits à travers 7 communes sur un corps électoral global de 167.233 inscrits répartis à travers 77 centres et 404 bureaux de vote au niveau des 12 communes.

Pour les besoins du scrutin, 2.559 encadreurs ont été mobilisés, selon la délégation locale de l’ANIE.

------------------------------

Adrar

Le scrutin avancé de 24 heures



Les électeurs ont commencé hier à voter au niveau des 19 bureaux itinérants de la wilaya d’Adrar où le vote est réglementairement avancé de 24 heures.

Ce sont 7.835 électrices et électeurs qui sont portés sur les listes de ces bureaux déployés sur le territoire de 13 communes de la wilaya, a indiqué le coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Zine El-Abidine.

Approchés par l’APS au niveau du bureau itinérant de ksar Timliha, dans la commune de Timi, des électeurs ont indiqué vouloir contribuer, à travers leur vote, à la construction d’une «Algérie meilleure», à l’image de M’hamed Bekraoui (65 ans) qui a voté, dit-il, «pour l’Algérie et pour le choix d’un président qui œuvrera à la concrétisation des aspirations du peuple algérien, dans les différents domaines, notamment la promotion des jeunes». Mohamed Echarri (25 ans), qui a voté au bureau itinérant de ksar Koussam, dans la même commune, a appelé, pour sa part, à «la participation à ce rendez-vous électoral, surtout qu’il coïncide avec la commémoration du 11 décembre 1960, façon de poursuivre l’œuvre des chouhada et mettre en échec les pratiques néfastes qui sont le prolongement de la politique coloniale ayant causé beaucoup de tort au pays». Le fichier électoral de la wilaya d’Adrar fait état de 271.928 électeurs et électrices répartis sur 281 centres électoraux coiffant 816 bureaux de vote dont 28 itinérants.

------------------------------

Laghouat et Béchar

Devoir accompli

Les électeurs parmi les populations nomades et des zones enclavées des wilayas de Laghouat et Béchar ont voté hier dans les bureaux de vote itinérants mis à leur disposition dans le cadre de la présidentielle du 12 décembre où le scrutin est avancé réglementairement de 24 heures.

Dans la wilaya de Laghouat, plus de 4.000 électeurs portés sur les listes des 4 bureaux de vote itinérants déployés à travers les daïras de Sidi-Makhlouf et Hassi-R’mel, soit deux bureaux chacune, selon les données de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le chef du bureau n°4, ouvert au niveau de la zone d’El-Guerara El-Hamra (daïra de Sidi-Makhlouf), a indiqué à l’APS que le bureau a été doté d’équipements électoraux permettant aux électeurs nomades de voter dans de «bonnes» conditions, sachant que le bureau est accompagné d’agents de sécurité, d’une équipe médicale et d’éléments de la protection civile. L’opération de vote se déroule également en présence de représentants des candidats en lice pour cette présidentielle.

Le fichier électoral de la wilaya de Laghouat compte 297.028 électeurs et électrices répartis sur 156 centres de vote coiffant 761 bureaux, dont quatre itinérants. Le vote a également débuté hier dans huit bureaux itinérants de la wilaya de Béchar et de la wilaya déléguée de Béni-Abbès (241 km au sud de Béchar), selon la délégation locale de l’ANIE.

L’on compte un bureau itinérant (350 électeurs) pour les zones éparses de Zousfana (commune de Béchar) et sept autres ouverts au niveau de la wilaya déléguée de Béni-Abbès en vue de permettre à leurs 2.560 électeurs d’élire leur futur président. Les bureaux itinérants de la wilaya déléguée de Béni-Abbès couvrent les zones éparses et enclavées de Timoudi, Béni-Abbès, Zeghamra, Hedjira, Bouhdid, Boukhlouf, Kasr El-Mae, Hassi-Abdallah, Beni-Chark, Timigharine, Marhouma, Idigh, Bchir, Boudib, Kessiksou et Hassi-Retma. La wilaya de Béchar compte un corps électoral de 208.104 électeurs, dont 15.451 nouveaux inscrits, répartis sur 98 centres de vote coiffant 542 bureaux de vote, encadrés par 4.284 agents, a indiqué la coordination de l’ANIE.