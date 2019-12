Vote de la communautÃ© Ã  lâ€™Ã©tranger, Tunisie : Aucun dÃ©passement

Tunisie

Aucun dépassement

Le délégué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) au niveau de la circonscription électorale du consulat général d'Algérie en Tunisie, Nasreddine Dekli, a affirmé hier que l'opération de vote de la communauté nationale établie en Tunisie dans le cadre de la présidentielle du 12 décembre «s'est déroulée dans la transparence totale et aucun dépassement ou violation à la loi n'ont été enregistrés» depuis le début du scrutin. En marge de sa visite d'inspection aux bureaux de vote de la communauté algérienne en Tunisie, au centre du consulat général à Tunis et à Nabeul, M. Dekli a indiqué à l'APS que l'ANIE «est très satisfaite du déroulement de l'opération de vote qui a débuté samedi dernier», soulignant «qu'aucun dépassement ou violation à la loi n'ont été enregistrés lors du scrutin». Ce constat «a été fait dans les 11 gouvernorats tunisiens» relevant de cette circonscription et regroupant «un total de 13.972 électeurs parmi les membres de la communauté nationale établie en Tunisie», a-t-il ajouté. Le vote de notre communauté en Tunisie s’est poursuivi pour la cinquième journée consécutive dans des conditions normales et dans la transparence totale, en présence des représentants de certains candidats, a rappelé le même responsable. L'ANIE a mobilisé, par le biais de sa délégation en Tunisie, «tous les moyens matériels et juridiques nécessaires au bon déroulement de cette élection».

------------------------------

Marseille

Une ambiance particulière

Coïncidant avec la commémoration du 11 décembre 1960, la cinquième journée du scrutin pour l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, dans la région de Marseille, a enregistré un intérêt avéré à ce rendez-vous marqué, dès le début, par des tentatives de certaines personnes d'entraver son bon déroulement.

Dès la matinée, au parc Chanot, un parc des expositions situé dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne, une ambiance «particulière» s'est installée pour donner un caractère festif à cet évènement. Ainsi, des chants patriotiques, youyous, cris pour que vive l’Algérie et même des pleurs ont fusionné.

Vêtue de tenue traditionnelle typique de l’Algérois, emmaillotée dans un haïk à la pure tradition algérienne et arborant l’emblème national, une femme fait irruption au parc Chanot, fusant de longs youyous. Un quinquagénaire la rejoint en criant son amour et son attachement inébranlable pour le pays.

Il a expliqué que «nul ne pouvait l’empêcher d’exercer son droit, d’ailleurs personne n’a osé», avait-il précisé, soulignant que le nombre d'«opposants» devant le centre de vote, s’est réduit rapidement face à la «détermination et la ténacité» des partisans d'une Algérie nouvelle. Même son de cloche chez cette dame qui a tenu à préciser qu’elle est issue de famille de moudjahidine. «Je suis rentrée d’Algérie hier, je suis venue exercer mon droit (...) je n’ai pas céder aux intimidations des quelques personnes à l’extérieur. Mieux, j’ai eu un échange avec ce groupe pour les inciter à changer de vision», a-t-elle souligné.

Fatma K. (62 ans). qui s’enorgueillit d’avoir mis son enveloppe dans l’urne, raconte qu’elle a tenu à accompagner son vieux mari. Car ce qu’elle «voit et entend concernant l’Algérie lui déchire le cœur».

Toutefois, elle dit que «cet acte civique est loin d’être une histoire de famille», regrettant le fait qu’hormis, elle et son compagnon de toujours, «on ne vote pas chez elle». Elle précise : «Mes quatre garçons ne s’opposent pas à l’élection mais ils sont juste abstentionnistes». Une phrase qui sonne comme une mise au point.

Pour sa part, son époux garde un optimisme mesuré, notant qu’il y a encore deux jours avant la clôture du scrutin, suffisants, selon lui, pour convaincre au moins les deux premiers à venir voter, car, dit-il, «pour les deux plus jeunes c’est peine perdue».

Chahrazed Setiter, animatrice à la radio communautaire Gazelle, affiche, de son côté, une mine des grands jours. Et pour cause, son engagement personnel depuis plusieurs semaines n’a pas été vain, le flux de votants «porte à l’espoir».

Depuis l’annonce du processus électoral, elle s’est engagée à aller vers les électeurs, dans les marchés, faire du porte à porte et à travers les ondes de la radio à travers des messages de sensibilisation.

Plus de 65.000 ressortissants algériens établis à Marseille sont inscrits sur les listes électorales. 18 bureaux sont mis à leur disposition pour accomplir leur devoir au niveau du parc Chanot au centre-ville.

Le corps électoral à l'étranger compte 914.089 électeurs répartis sur 60 centres et 395 bureaux de vote. On compte également 114 commissions électorales au niveau des consulats et des missions diplomatiques, 8 coordonnateurs de l'ANIE à l'étranger à travers huit (8) zones géographiques et 27 délégués de l'ANIE à l'étranger.