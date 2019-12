Table ronde organisÃ©e Ã  lâ€™ambassade de CorÃ©e du Sud : Lâ€™AlgÃ©rie partenaire stratÃ©gique en Afrique

L’ambassade de la République de Corée a organisé, avant-hier, une table ronde rassemblant journalistes et représentants d’entreprises coréennes ayant effectué cette année des activités sociales aux quatre coins de l’Algérie dans le cadre de son programme Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les entreprises telles que Daewoo Construction, LG Electronics, GS construction, Daelim, Hyundai Eng et KOICA/KOPIA ont mis en œuvre plusieurs actions au profit des couches vulnérables passant par le don de fournitures au profit des crèches, des orphelinats et des écoles primaires.

A ce propos, «Daewoo construction» a fait don de ballons de football et installé un terrain de football pour une école primaire de proximité. LG Electronics a, quant à lui, fait une donation de fournitures aux enfants issus de familles défavorisées à l’occasion de la rentrée scolaire. GS construction et Daelim ont œuvré, de leur côté, à la construction de centrales thermiques à cycle combiné, notamment à Khenchela.

Ces actions de solidarité ne s’arrêtent pas là. En effet, les entreprises coréennes ont organisé une campagne de don de sang et autres événements à l’occasion de la journée de l’Environnement. Elles ont, d’autre part, mis en place une école de formation aux métiers de la soudure. Il faut dire que les activités de ces sociétés s’étendent, aussi, à l’appui à des associations caritatives.

Lors de cette réception, l’ambassadeur de la République de Corée du Sud a pris la parole pour rappeler que les entreprises coréennes implantées en Algérie depuis la fin des années 80 contribuent à la croissance du marché algérien dans divers domaines tels que l’automobile, la téléphonie mobile, l’électroménager mais aussi dans les secteurs des services, en l’occurrence le bâtiment, la logistique et le commerce en créant des usines et des emplois.

Mettant à profit cette opportunité, S.E.M Lee Eun-yong a souligné que l’Algérie est le seul pays africain avec lequel, la Corée du Sud a établi un partenariat stratégique et exprimé, au passage, son souhait de voir l’amitié entre les deux pays s’approfondisse en 2020, l’année qui marquera la célébration du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la république de Corée. Le diplomate a aussi rappelé que les organisations gouvernementales coréennes, KOICA/KOPIA ont apporté des aides aux projets de crevetticulture (élevage des crevettes) dans notre Sahara dans le but d’améliorer l’économie de cette région. Il est question aussi de développer aussi la culture de produits agricoles tels que les fraises et les pommes de terre.

Pour rappel, la Corée du Sud est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie avec près de 2,3 milliards de dollars d'échanges enregistrés en 2017, dont près de 700 millions de dollars d'exportations algériennes et 1,6 milliard de dollars d'importations. Durant le premier semestre de 2018, les importations algériennes de la Corée s'élevaient à 609 millions de dollars quand ses exportations sont estimées à 474 millions de dollars.

Sami Kaidi