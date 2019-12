AlgÃ©rie - Allemagne : La coopÃ©ration Ã©conomique passÃ©e en revue

Quelques semaines après l’organisation du premier débat sur l'avenir des relations économiques entre l’Algérie et l’Allemagne, la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie a organisé, hier, à l'hôtel Hyatt Regency d’Alger, la 2e rencontre d’échanges sur les perspectives de la collaboration entre les deux pays, «Discuss & Share», qui a permis aux participants de se réunir, d'échanger et de débattre avec des intervenants spécialistes dans leurs domaines

Sous le thème de «Algérie-Allemagne, les perspectives de partenariat économique», cette rencontre, tenue en partenariat avec la fondation «Konrad-Adenauer-Stiftung», a été animée par des acteurs économiques et des spécialistes qui ont évoqué les perspectives de la collaboration algéro-allemande en général, et les moyens de booster et de dynamiser la coopération.

Les experts participant dont le DG par intérim de l’AHK Algérie, Samir Boukhediche, et la responsable des exportations et PME, Sabrina Abdelatif, ont expliqué la contribution de l’AHK Algérie à fructifier les relations bilatérales entre les deux pays à travers ses différents services tels que le service économique qui facilite l’entrée sur le marché allemand aux investisseurs algériens et vice-versa, le service foire qui permet aux exposants des deux pays de participer aux plus grandes expositions dans les deux pays ainsi que le service Visa qui facilite l’obtention de visa pour les adhérents de l’AHK voulant se déplacer en Allemagne dans un cadre professionnel. Dans le Panel Audit, Badreddine Driss, associé gérant du cabinet d’Audit DK Partners, a évoqué l’efficacité de l’audit dans le partenariat et les échanges économiques et Islam Bazine, DG de la DSIA Algérie a abordé la question du rôle de la formation dans l’économie mondiale et la dualité entre la formation algérienne et allemande dans le Panel formation. Dans le même panel, Imene Bendjebla a fait le point sur les formations spécifiques que propose l’AHK Algérie dans le but de «développer» les compétences existantes. L’AHK Algérie a fait aussi appel à ses partenaires allemands BASF et ESTEL, filiale de Siemens pour assurer la rubrique Success Story, respectivement Rachda Naitighil, responsable service Client-Nord et Afrique de l’ouest et Hernu Jérôme, directeur général.

Il convient de rappeler que la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie est le représentant officiel de l’économie allemande, sous la tutelle du ministère Fédéral de l’Economie et de l’Energie. Son rôle principal et la promotion des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Allemagne et la création des synergies entre les opérateurs économiques des deux pays. L’AHK Algérie compte différents services, dont le service économique qui sert essentiellement à fournir des informations sur les deux marchés et la mise en relation des partenaires ainsi que l’organisation des délégations d’hommes d’affaires de/vers l’Allemagne et la promotion des exportations, le service Visa qui aide les adhérents de l’AHK Algérie dans la procédure de visa, la prise de RDV et la vérification du dossier. Il y a également le service «Foires et Salons» qui aide les exposants et visiteurs des deux pays dans leurs procédures de communication, logistique, organisation et assistance, le service «Formation, Event et Marketing» qui propose plusieurs types de formations et événements à ses adhérents et clients ainsi que différents packages publicitaires et offres Marketing sans oublier le service «ProRecognition» qui offre des conseils gratuits pour la reconnaissance d’un diplôme de travail obtenu en Algérie.

S. A. M.