Jijel : Fixation des dunes du littoral

La conservation des forêts de Jijel a entamé courant cette semaine au niveau de la pépinière de Kessir des actions de semis des graines du lis maritime, une plante qui résiste à l’avancée des sables, a-t-on appris hier auprès de cette conservation.

L’opération qui met à contribution le commissariat national du littoral et la faculté des sciences de la nature et de la vie de l’université Mohamed-Seddik-Benyahia représente la seconde phase biologique du projet expérimental de fixation des dunes du littoral de la réserve naturel de Béni Belaïd, a précisé Fatma-Chérifa Bouraoui, directrice du projet.

La collecte des semences a été effectuée sur les plages de Sidi Abdelaziz et du Rocher noir en vue de leur plantation ultérieure au niveau de la réserve de Béni Belaïd avant de l’étendre aux autres plages pour y fixer les dunes et éviter leur avancée vers la ville et les surfaces agricoles, a-t-elle dit.

Outre son importance écologique, le lis maritime (panctratium maritimum) possède une fleur riche en huile essentielle se prêtant à des usages cosmétiques divers tandis que ses tiges et feuilles peuvent servir de pesticide efficace de qualité, a ajouté la même source.

Le lis maritime menacé aujourd’hui de disparition peuplait jusqu’à un passé récent les plages de Jijel d’El Aouana (Ouest) et Sidi Abdelaziz (Est) contribuant à fixer les dunes de sable.

Sa disparition du fait de l’action humaine a favorisé l’avancée des sables, est-il indiqué.