Alger : Renforcement des dessertes

L'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), a annoncé que le transport dans la capitale sera largement assuré à travers son réseau régulier durant la journée de ce jeudi, et ce, de 5h30 du matin jusqu'à 00h30. Selon un communiqué de l'ETUSA, le réseau de l'Entreprise verra, également «un renforcement» au niveau des nouvelles cités récemment inaugurées.

Il s'agit des localités de Ain El Malha, Ouled Fayet, Birtouta, Cité Chaibia, Souidania, Baba Hassen, Sidi Abdellah, Douéra, Haouch El Gazouz, El Dalia et El Kerrouche.