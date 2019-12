Extension du mÃ©tro et du tramway dâ€™Alger : Les travaux lancÃ©s avant la fin de dÃ©cembre

De nouvelles extensions sont prévues pour les lignes du tramway et du métro d’Alger. Ces dernières vont en effet aller plus loin pour atteindre, dans les prochaines années, respectivement, Chevalley et Bordj El-Bahri.

Le feu vert a été donné, hier, par le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah, lors du Conseil des ministres qui a décidé la levée du gel sur ces projets tant attendus par les populations.

Une décision qui intervient dans le cadre de la stratégie de modernisation et de développement du réseau des transports qui a été toujours placé comme une «priorité» dans le plan d’action du gouvernement dans le but de désengorger la circulation routière et de faciliter le déplacement au niveau de la capitale.

Le lancement des projets d'extension du métro et du tramway d'Alger est prévu avant la fin de l'année en cours. Pour le premier, les travaux portent sur l’extension de la ligne Bab El Oued - Chevalley sur une longueur de 9,5 km et seront confiés à l'entreprise publique Cosider, comme révélé récemment par le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda.

Quant au tramway, il connaîtra l'extension de la ligne Dergana (Bordj El Kiffan) et Heuraoua jusqu'à Ain Taya et Bordj El Bahri.

D’autres projets seront également lancés, notamment dans le secteur des Transports terrestre et maritime, financés par la wilaya, à l’image de la réalisation d’un dédoublement de trois axes routiers de plus de 25 km au niveau de la région Est, outre la radiale de Oued Ouchayeh (100 m linéaire).

Ce sera aussi le cas du projet de l’entrée des Annassers reliant Kouba et Birkhadem menant jusqu’à la rocade sud, près de Oued Mazafran via la RN1 sur un linéaire de 19 km.

Il convient de souligner que le métro d’Alger s’étale actuellement sur une longueur de 18 km et se compose de 19 stations allant de la place des Martyrs jusqu’à El-Harrach.

D’autres sont en cours ou le seront prochainement, permettant ainsi de renforcer le réseau. On citera à ce sujet les travaux d’extension des lignes El Harrach – Aéroport international (9,5 km de linéaire) composée de 9 stations, et Aïn Naâdja-Baraki sur 4,2 km de linéaire pour 3 stations, en sus de l'entame du tronçon reliant la place des Martyrs à Bab El-Oued sur 850 m de linéaire pour une seule station.

Sarah Benali Cherif