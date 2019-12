Logement Ã  Oran : AccÃ©lÃ©rer la cadence de la rÃ©alisation

Une réunion présidée par le wali d’Oran, M. Djellaoui Abdelkader, ayant regroupé l’ensemble des responsables exécutifs intervenant dans le secteur de l’habitat, a débouché sur un nouveau calendrier de distribution des programmes de logements en cours de réalisation. En effet, selon une source autorisée de la wilaya, les mesures prises par le premier responsable de l’exécutif local ont permis de lever un nombre de contraintes qui vont permettre une accélération dans la cadence de la réalisation des projets. Ainsi et en ce qui concerne le programme Aadl, le nouveau calendrier 2020 prévoit la remise des clés de 12.382 unités dont 2000 devront être distribuées au courant du 1er trimestre de l’année prochaine, 4.231 durant le 3e trimestre et 5.147 unités durant le 4e trimestre de la même année. Les 9.000 unités restantes, leur distribution est prévue pour 2021, soit un total de 22.195 de logements qui devront être distribués durant les deux prochains années. Sur l’état d’avancement du programme Aadl consacré à la wilaya d’Oran, l’on note que sur 38.265 unités 11.805 ont été distribuées et sur 26.460 restantes, 22.195 sont en cours de réalisation et 4.265 au stade de l’étude.

Selon les responsables de la wilaya, ce nouveau calendrier de distribution a pu être mis à jour, grâce à la disponibilité d’une enveloppe financière de 1,8 milliards de DA, consacrée à l’achèvement des travaux de raccordement aux réseaux sanitaires et autres. S’agissant des projets LPA, dans sa nouvelle formule, l’exposée présentée par la directrice du logement fait état d’un programme inscrit au profit de la wilaya de 4.500 unités, dont 1.700 affectées au nouveau site Ahmed-Zabana. Sa réalisation a été confiée à des promoteurs privés et publics nationaux.

D’autres projets de cette formule sont prévus dans d’autres daïras. Pour ce qui est du logement social, les dernières informations avancées à ce propos, indiquent l’inscription de 17.000 unités dans le pôle urbain de Oued Tlélat, dont 6.300 ont été distribuées et 10.700 en cours de réalisation. Sur ce total, la remise des clés de 3.000 unités est prévue en fin mars 2020, celle de 2.500 en fin de mai de la même année et 2.500 en fin de juillet 2020.

L’ensemble des sites abritant ces nouveaux programmes sont dotés d’établissements éducatifs et de sièges de sûreté. Par ailleurs, l’on croit savoir que le programme de 2.000 logements, dont le promoteur en charge de sa réalisation initialement, s’est vu retirer le projet après la résiliation de son contrat pour non-respect du cahier de charges, sera divisé en plusieurs lots et attribué à plusieurs entreprises afin d’accélérer sa réalisation et rattraper le retard.

D’autres programmes sociaux devront être distribués dans les autres communes de la wilaya, entre autres, 700 logements pour les habitants de Oued Tlélat, 500 à Bousfer, 500 autres à El Ançor en fin février 2020. L’achèvement des travaux du programme dit Batimat Taliane qui comprend 1.201 unités, est prévu pour mars 2020. Les entreprises qui vont réaliser les aménagements extérieurs ont été sélectionnées croit-on savoir. A noter que le nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana à l’ouest d’Oran dans la commune de Misserghine, comprend un ensemble immobilier et de nombreux équipements publics.

Il s’étend sur une superficie de 1.340 ha qui devra accueillir (selon les programmes inscrits à ce jour) pas moins de 39.965 unités réparties principalement sur les deux formules Aadl et le LPA. Il est à savoir, par ailleurs, qu’Oran a enregistré en 2018, la distribution de plus de 20.000 logements. Sur un programme totalisant 172.337 logements, pas moins de 99.259 ont été livrés et près de 71.000 unités sont en cours de réalisation, dont une bonne partie est en voie de réception, selon les chiffres dévoilés par le premier responsable de l’exécutif.

Une opération de distribution d’une grande ampleur a débuté le 1er novembre 2018 avec la remise des clés de plus de 6.000 logements à leurs bénéficiaires et s’est poursuivie en 2019. Selon les responsables locaux, 80% des familles détentrice des pré-affectations ont déjà rejoint leurs nouveaux logements.

Plus de 1.500 autres parmi celles ayant des pré-affectations, vont quitter leurs habitations précaires au courant des prochains mois.

Amel Saher