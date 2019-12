BaccalaurÃ©at 2020 : la liste des correcteurs dÃ©voilÃ©e avant le 22 dÃ©cembre

La liste des enseignants en charge de l'évaluation des copies du baccalauréat 2020, prévu du 7 au 11 juin, sera dévoilée après la sélection qui est actuellement en cours par les services de la tutelle.

Pour ce faire, le ministère de l’Education nationale vient en effet d’instruire les directions de l’Education des 48 wilayas du pays pour établir les listes des enseignants concernés par cette opération. Une opération qui devrait se faire avant le 22 décembre prochain.

Le département de Belabed a instruit également les directeurs de lycées à l’effet d’identifier les enseignants qualifiés et ayant une bonne expérience dans l’enseignement des classes terminales du cycle secondaire et souligné la nécessité d’accorder une «grande» importance à cette opération qui doit s’effectuer en toute «crédibilité» et «transparence» à travers une maîtrise du choix de ces enseignants.

Le document a, également, souligné la nécessité d’établir les listes nominatives des enseignants et la transmettre aux services concernés avant la date limite du 22 décembre, qui procéderont, par la suite, à l’examen et à la vérification des dossiers des enseignants proposés par leurs établissements.

Les préparatifs ont déjà débuté par la mise en place des commissions chargées de l’élaboration des sujets de cet examen. Plusieurs réunions ont été tenues et d’autres sont programmées tout prochainement par ces commissions chargées de proposer un certain nombre de sujets pour chaque matière composée. Le travail de cette équipe sera couronné par la remise d’un dossier complet au niveau de la banque des sujets, au plus tard avant fin mars 2020.

Une opération qui sera précédée par l’organisation du tirage au sort des sujets du Bac, soit après l'achèvement de la formulation des questions de différentes épreuves de cet examen par les enseignants avec la participation des inspecteurs du secteur et les experts en la matière. Pour rappel, les inscriptions des candidats se sont effectuées cette année, au niveau des établissements scolaires, grâce à l’exploitation de la plateforme numérique du ministère. Une première qui vise à éviter aux élèves et à leurs parents les désagréments d’effectuer par eux-mêmes les inscriptions et d’éviter les erreurs commises, lors de cette opération qui constitue une étape importante dans le déroulent des examens de la 5e, le BEM et le bac. Pour ce faire, les chefs des établissements scolaires ont été chargés d’effectuer cette tâche. Selon le département de Belabed, le recours à la plateforme numérique de l'Éducation nationale est une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement progressif et continu des services offerts sur le système informatique du secteur, visant à mettre à jour les données et à améliorer le service public.

Le ministre a fait savoir récemment que l'élargissement des services numériques sur le système informatique du secteur touchera progressivement toutes les autres grandes opérations. Ce qui permettra, selon lui, de rationaliser les dépenses et de gagner du temps et de l’effort.

Kamélia Hadjib