Prix de l'action climatique mondiale de lâ€™ONU : DÃ©crochÃ© par 15 solutions avant-gardistes

Quinze solutions avant-gardistes issues de plus de vingt pays ont été récompensées par le Prix de l'action climatique mondiale de l’ONU à l’occasion de la COP25 qui se tient du 02 au 13 décembre à Madrid. Les projets primés lors de cette 25e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques couvrent de nombreux domaines et vont du mini-programme intégré ayant aidé à planter 122 millions d’arbres jusqu’au hamburger «Bon pour le climat» parti à l’assaut de l’industrie alimentaire.

Les autres initiatives comprennent un projet dirigé par des femmes pour produire de l’énergie propre grâce à l’océan, ainsi que le programme de financement climatique international lancé par le Québec et financé uniquement par le marché du carbone de la province canadienne. S'exprimant lors d'une cérémonie spéciale organisée par le gouvernement chilien à la COP25, la Secrétaire exécutive de l’ONU Changements climatiques, Patricia Espinosa, a souligné que les projets qui ont été récompensés «présentent des exemples remarquables» d’actions climatiques adaptables, innovantes et concrètes provenant du monde entier, estimant que «chacun de ces projets est une lumière qui nous guide vers un avenir meilleur». Les lauréats du Prix de l’action climatique mondiale de l’ONU sont des décideurs issus des collectivités, des gouvernements, des entreprises et des organisations qui viennent des quatre coins du monde et de toutes les classes sociales, a précisé Mme Espinosa, notant que les équipes qui ont permis la réalisation de ces projets intensifient leurs efforts pour relever le défi climatique mondial, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris de 2015. Le projet Elan pour le Changement de l’ONU Changements climatiques est à l’initiative de ce prix prestigieux, qui a pour but de montrer et faire connaître des exemples concrets, adaptables et reproductibles d’actions réalisées partout sur la planète pour lutter contre le changement climatique. Ce Prix rend hommage à certaines des solutions climatiques les plus remarquables du monde. Elles sont des exemples brillants de ce qui doit être mis en œuvre de toute urgence pour lutter contre la crise climatique, comme l’avait expliqué le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l’ouverture de la COP25 la semaine dernière. «La seule solution est une action rapide, ambitieuse et transformatrice entreprise par tous les gouvernements, les régions, les villes, les entreprises et la société civile. Tous doivent travailler ensemble vers un but commun», a-t-il dit. Les projets lauréats de l’édition 2019 du prix ont aussi été salués par les ministres, les négociateurs, les ONG et les autres participants à la Conférence.