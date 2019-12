Terroir : Labellisation du fromage traditionnel Â«BouhezzaÂ»

Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du terroir de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a été labellisé par le Comité national de la labellisation, qui s'est récemment réuni au siège du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a-t-on appris, lundi, auprès de l'association «Imsenda» de promotion et de protection de l’appellation du fromage «Bouhezza». A ce propos, Samir Messaili, en charge de la labellisation du fromage «Bouhezza», membre de cette même association et du comité spécialisé qui a étudié le cahier des charges de la labellisation de ce produit traditionnel, a affirmé que ce comité a été présidé par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, en personne.

La réunion du Comité national de la labellisation, qui comprend 21 membres, a regroupé des représentants de plusieurs secteurs en relation avec la labellisation, en plus du président de l'association Imsenda pour la promotion et la protection de la dénomination «Bouhezza», Kheireddine Mazouz, a précisé la même source. M. Messaili a ajouté que la prochaine étape qui interviendra après la labellisation du fromage «Bouhezza» consiste en la signature de la décision par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche afin d'enregistrer le produit en dernier lieu au Centre national de la propriété intellectuelle afin de le protéger. La même source a aussi fait savoir que le fromage «Bouhezza» est «le troisième produit labellisé à travers le pays», après Deglet Nour de la région de Tolga, dans la wilaya de Biskra et les figues sèches de Beni Maouche, dans la wilaya de Béjaia.