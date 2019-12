SÃ©tif : Le pirate des comptes facebook arrÃªtÃ©

Les services de police de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont procédé à l’arrestation d’un individu impliqué dans le piratage de comptes Facebook et d’extorsion de fonds.

Cette opération importante à mettre à l’actif des éléments de la ûreté de daira de Ain El Kebira et ceux de la brigade de lutte contre la cybercriminalité qui relève du service de la police judiciaire à été menée suite à une déposition d’un citoyen sur la page officielle de la direction générale de la Sûreté nationale sur le réseau social facebook faisant état de la présence d’une personne qui s’adonnait au piratage des comptes personnels facebook et d’extorsion de fonds après avoir piraté des photos intimes des victimes, indique la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

Une enquête sera alors diligentée par les services de la sûreté de daïra et aboutira à l’identification du suspect et à son arrestation. Une procédure judiciaire a été établie et transmise aux juridictions compétentes.

A ce titre, les services de police de Sétif invitent les citoyens et les utilisateurs du net à éviter l’utilisation abusive des réseaux sociaux et tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes.

F. Zoghbi