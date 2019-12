Constantine : Le monoxyde de carbone fait une victime

Une fille de 21 ans est décédée, dans la nuit du lundi au mardi, d’une intoxication au monoxyde de carbone, au niveau d’une habitation du groupement résidentiel 3, sis à l’unité de voisinage 1 de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, a indiqué la cellule de communication de la direction de Constantine de la protection civile.

C’est vers les coups de minuit que les sapeurs-pompiers de l’unité principale Benatallah-Mohamed-Cherif sont se sont rendus à l’appartement en question. Sur place, ils n’ont malheureusement pu que constater la mort de la victime, dont les fonctions respiratoire et cardiaque étaient à l’arrêt à leur arrivée. Une autre femme, dans la trentaine, a pu être réanimée, avant d’être évacuée vers les urgences de l’hôpital Abdelkader-Bencharif. Selon les termes du communiqué, cet accident serait dû à l’inhalation du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain défectueux. Pour rappel, pour le seul mois de novembre, les agents de la protection civile ont opéré 25 interventions, et ont pu secourir une cinquantaine de victimes du « tueur silencieux ». Sur le plan de la prévention, la direction de Constantine a lancé, en octobre, en partenariat avec la société de distribution de l’électricité et du gaz de l’Est (SDE), les directions de l’éducation et du commerce, l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), la section locale des scouts musulmans algériens (SMA), et l’organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), une campagne de sensibilisation sur les dangers du monoxyde de carbone, laquelle sillonne les différentes localités de la wilaya, ciblant préférentiellement les groupements résidentiels récemment occupés, notamment à Ali-Mendjeli et au pôle urbain Massinissa (commune du Khroub).

I. B.